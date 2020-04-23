Antalya'da itfaiyenin sirenleri 23 Nisan için çaldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Antalya İtfaiyesi'nde, itfaiye erleriyle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı. Alanda sosyal mesafe göz önünde bulundurulurken, itfaiye araçlarının sirenleri açıldı ve itfaiye erleri selam durdu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TBMM’nin 100’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Antalya İtfaiyesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla kutladı. Saat 21.00’da Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası İstiklal Marşı’nı okudu. Başkan Böcek ve itfaiye erleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okurken sosyal mesafeyi gözardı etmedi. Marştan sonra itfaiye araçlarının siren sesleri açılırken, itfaiye erleri selam durdu. Aynı zamanda alanda merdivenli itfaiye aracına bayrak asıldı.



Başkan Böcek, yaptığı konuşmada, "Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla Cumhuriyet’in meşalesini yaktığı günlerde Erzurum'da, Sivas'ta kongreler oluştu, genelgeler yayınladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Yine millet kendisi aynı azim ve karalılıkla devamını getirecektir’ demiştir. 23 Nisan 1920 Cuma günü Mecliste namazdan sonra meclisin açılışı gerçekleştirildi. Bu Meclis, o günden beri 100 yaşında. Meclisin sayesinde özgürlük, bağımsızlık devam ediyor. İnşallah bu böyle de devam edecektir.” dedi. Çocuklara seslenen Böcek, “Gelecek yıl caddelerde, sokaklarda halaylar çekeceğiz. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. İnşallah o zamana kadar ülkemiz korona virüsten kurtulmuş olacaktır.” diye konuştu.

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