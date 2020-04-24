Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2)

DHA

TENOR DEMİREL, BESTELEDİĞİ MARŞI KIZIYLA SESLENDİRDİ Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tenor Devrim Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bestelediği marşı, kızı 13 yaşındaki İrem'le birlikte balkonda seslendirdi. Komşularının da eşlik ettiği performansta İrem Demirel, yan flütüyle marşı hem seslendirdi hem de çaldı. Tenor Devrim Demirel, bir sanatçı olarak bu güne özel mutlaka bir şeyler yapmak istediğini, dün akşam kızı İrem ile birlikte bu marşı hazırladıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi. İrem Demirel de flütle marşı seslendirmenin çok keyif...

Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2)

<br>TENOR DEMİREL, BESTELEDİĞİ MARŞI KIZIYLA SESLENDİRDİ<br>Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tenor Devrim Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bestelediği marşı, kızı 13 yaşındaki İrem'le birlikte balkonda seslendirdi. Komşularının da eşlik ettiği performansta İrem Demirel, yan flütüyle marşı hem seslendirdi hem de çaldı. Tenor Devrim Demirel, bir sanatçı olarak bu güne özel mutlaka bir şeyler yapmak istediğini, dün akşam kızı İrem ile birlikte bu marşı hazırladıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi. İrem Demirel de flütle marşı seslendirmenin çok keyif verdiğini ve kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi. Devrim Demirel'in eşi Selen Demirel ise ilk defa böyle bir 23 Nisan kutladıklarını ve farklı bir anı olduğunu söyledi. Devrim Demirel'in eşi Selen Demirel ise ilk defa böyle bir 23 Nisan kutladıklarını ve farklı bir anı olduğunu söyledi.Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-04-23 23:13:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (3)
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (3)
Sağlık çalışanları ve polis istiklal Marşı'nı birlikte okudu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ve polis istiklal Marşı'nı ...
Antalya'da itfaiyenin sirenleri 23 Nisan için çaldı
YEREL HABERLER Antalya'da itfaiyenin sirenleri 23 Nisan için çaldı
Antalya'da muhtardan ses sistemli 23 Nisan coşkusu Muhtarlık binasından yaptığı müzik yayınıyla 3 mahalleyi birden coşturdu Balkona çıkan, sokağa inen vatandaşlar muhtarlık ses sisteminden çalan marşlarla büyük coşku yaşadı Havai fişek gösterisi de coşkuyu ikiye katladı
YEREL HABERLER Antalya'da muhtardan ses sistemli 23 Nisan ...
Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı
Alanya tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı okudu
YEREL HABERLER Alanya tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı okudu
Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi
YEREL HABERLER Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi
Alanya’da villalardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da villalardan hırsızlık yapan şüpheli ...
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara ...
İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu Ejderha ve file dönüşüp balonlarla süslendi
YEREL HABERLER İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu Ejderha ve file ...
Başkan Böcek şampiyon yüzücülerle video konferansla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Böcek şampiyon yüzücülerle video konferansla ...
Bakan Çavuşoğlu, koltuğunu şehit oğluna devretti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, koltuğunu şehit oğluna devretti
Ukraynalı ailenin Türk bayrağı sevgisi
YEREL HABERLER Ukraynalı ailenin Türk bayrağı sevgisi
Devrilen enerji nakil hattı 8 koyun ve 1 köpeği telef etti
YEREL HABERLER Devrilen enerji nakil hattı 8 koyun ve 1 köpeği telef ...
Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş
YEREL HABERLER Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş
Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları coşturdu 23 Nisan coşkusu balkonlara sığmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları ...
Jandarma doğum günü çocuklarına sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Jandarma doğum günü çocuklarına sürpriz yaptı
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara ...
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara ...
(Görüntülü) Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi
Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim" "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış" "Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim" "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış ve yutarken gırtlağımı parçalayarak iniyor aşağıya"
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Bana nasıl ...
Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan töreni Başkan Böcek Atatürk büstüne çelenk sundu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan töreni Başkan ...
Konyaaltı 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
YEREL HABERLER Konyaaltı 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
Başkan Böcek ABİM’de vatandaş taleplerini cevapladı
YEREL HABERLER Başkan Böcek ABİM’de vatandaş taleplerini cevapladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X