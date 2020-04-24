Kaş'taki sedirler, 'Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları' olsun önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaş'taki sedirler, 'Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları' olsun önerisi

DHA

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)AKDENİZ Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN), Antalya'nın Kaş ilçesindeki 5001000 yaşındaki sedir ağaçlarının 'Dostluk Sevgi Barış Anıt AğaçlarıDOSEBANA' olması önerisinde bulundu. Merkezi Antalya'da bulunan kısa adı AKSAN olan Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, hazırladığı bir proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak, Kaş'taki sedir ağaçlarının 'Dostluk Sevgi Barış Anıt AğaçlarıDOSEBANA' olması önerisinde bulundu. AKSAN yaptığı başvuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs kabusu sona erdikten sonra, bakanlığın BM'ye...

Kaş'taki sedirler, 'Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları' olsun önerisi

<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)AKDENİZ Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN), Antalya'nın Kaş ilçesindeki 5001000 yaşındaki sedir ağaçlarının 'Dostluk Sevgi Barış Anıt AğaçlarıDOSEBANA' olması önerisinde bulundu.<br>Merkezi Antalya'da bulunan kısa adı AKSAN olan Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, hazırladığı bir proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak, Kaş'taki sedir ağaçlarının 'Dostluk Sevgi Barış Anıt AğaçlarıDOSEBANA' olması önerisinde bulundu. AKSAN yaptığı başvuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs kabusu sona erdikten sonra, bakanlığın BM'ye başvurarak 20212022 yıllarının 'Doğayla Dost OlalımDünya Dostluk Sevgi ve Barış Yılı' ilan edilmesi için öneride bulunmasını istedi.<br>AKSAN Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, "Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımıza resmi başvurumuzu yaptık. Bu konuda çalışmalar yaparken, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Yuvalıca Yaylası'nda, orman mühendisi ve Gömbe orman bölge şefiyken Ahmet Kocabıyık'ın 20 yıl çalışarak hazırladığı SEBANA Sevgi Barış Anıt Ağaçları Projesi karşımıza çıktı. Projeyle 1700 metre yüksekliğindeki Yuvalıca Yaylası'ndaki 5001000 yaşındaki sedir ağaçlarına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemizdeki ve dünyadaki birçok devlet adamının, sanatçının, basın kuruluşlarının adı verilmiş. Biz bu önemli projenin adının kısa adı DOSEBANA (Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları) olarak değiştirilmesini istiyoruz. Bu aşamada adı geçen sedir ormanları korumaya alınsın. Ağaçların rölöve planı yapılsın. Ardından bu anıt ağaçlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana Cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın, bakanlarımızın, ülkemizin, dünyanın, Türk dünyasının devlet adamlarının, sanatçıların, tarihte iz bırakanların, bilim insanlarının, Genelkurmay Başkanlarının, iz bırakan ormancıların adları verilsin. Bunlara Türkçe konuşan, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının kurucuları, tarihi şahsiyetleri eklenebilir" dedi.<br>'DOSTLUK, SEVGİ VE BARIŞ EVİ YAPILABİLİR'<br>Bu isimlerin Türkiye'deki büyükelçilikler, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının önerebileceğini aktaran Mehmet Rıza Ünlü, "Bu anıt ağaçlara verilecek isimler, AKSAN tarafından oluşturulacak bir bilim kurulu tarafından tespit edilip, son karar verilebilir. AKSAN Bilim Kurulu, başta Akdeniz Üniversitesi, çeşitli bakanlıkların temsilciliklerinden oluşabilir. Bu bölge kendine özgü bir düzenleme yapılarak turizme açılabilir. Bu bölgede tesisler oluşturulabilir. Ağaçların giriş bölgesine bir kapı ile girilebilir. Buraya bir dostluk, sevgi ve barış evi yapılabilir. Bu evde bir müze, girişte otoparklar oluşturulabilir. 7 kilometrelik yürüyüş yolunda yürünecek, yöresel Yörük çadırları kurularak, kampingler oluşturulacak, yöresel yemekler ikram edilecek, kısacası bölgeye can katacak, dünyanın ilgisine çekecek bir projeyi yaşama geçirmek istiyoruz. Bir sevgi ve barış türküsü besteleyerek, yöreye gelenlere dinleteceğiz. Bir dünya projesini Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-04-24 08:13:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bungalovlarda korona önlemli tatil
YEREL HABERLER Bungalovlarda korona önlemli tatil
Kahramanların koronavirüsle 'yoğun' mücadelesi
YEREL HABERLER Kahramanların koronavirüsle 'yoğun' mücadelesi
Alanya'da 23 Nisan'a mehterli kutlama
YEREL HABERLER Alanya'da 23 Nisan'a mehterli kutlama
Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2)
Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (3)
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (3)
Sağlık çalışanları ve polis istiklal Marşı'nı birlikte okudu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ve polis istiklal Marşı'nı ...
Antalya'da itfaiyenin sirenleri 23 Nisan için çaldı
YEREL HABERLER Antalya'da itfaiyenin sirenleri 23 Nisan için çaldı
Antalya'da muhtardan ses sistemli 23 Nisan coşkusu Muhtarlık binasından yaptığı müzik yayınıyla 3 mahalleyi birden coşturdu Balkona çıkan, sokağa inen vatandaşlar muhtarlık ses sisteminden çalan marşlarla büyük coşku yaşadı Havai fişek gösterisi de coşkuyu ikiye katladı
YEREL HABERLER Antalya'da muhtardan ses sistemli 23 Nisan ...
Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı
Alanya tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı okudu
YEREL HABERLER Alanya tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı okudu
Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi
YEREL HABERLER Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi
Alanya’da villalardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da villalardan hırsızlık yapan şüpheli ...
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara ...
İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu Ejderha ve file dönüşüp balonlarla süslendi
YEREL HABERLER İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu Ejderha ve file ...
Başkan Böcek şampiyon yüzücülerle video konferansla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Böcek şampiyon yüzücülerle video konferansla ...
Bakan Çavuşoğlu, koltuğunu şehit oğluna devretti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, koltuğunu şehit oğluna devretti
Ukraynalı ailenin Türk bayrağı sevgisi
YEREL HABERLER Ukraynalı ailenin Türk bayrağı sevgisi
Devrilen enerji nakil hattı 8 koyun ve 1 köpeği telef etti
YEREL HABERLER Devrilen enerji nakil hattı 8 koyun ve 1 köpeği telef ...
Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş
YEREL HABERLER Komşu seranın arazisine kenevir dikmiş
Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları coşturdu 23 Nisan coşkusu balkonlara sığmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Bandosu 23 Nisan’da Antalyalıları ...
Jandarma doğum günü çocuklarına sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Jandarma doğum günü çocuklarına sürpriz yaptı
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara ...
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara ...
(Görüntülü) Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X