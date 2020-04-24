Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

Korona virüs salgınına karşı sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, kent merkezinde Sinan Mahallesi çarşısında dezenfekte çalışması yaptı.

Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının doğrulandığı 11 Mart’tan itibaren Antalya’da, hastaneleri, iş merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ve Kaleiçi gibi tarihi bölgeleriyle kent hayatının merkezi olan Muratpaşa’da belediyenin başladığı dezenfekte çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlamalarında da devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi ekipleri, hayatın durduğu kentte, giyim mağazaları, tuhafiye dükkanları, parfümeri ve aktarlarıyla adeta açık hava alışveriş merkezini andıran Sinan Mahallesi çarşısına girdi. Arazözlerle çarşının tüm sokakları başta sona yıkanıp ilaçlı sularla dezenfekte edilirken, iş makinelerinin çalışamadığı noktalara ise görevli personel ulaştı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sinan Mahallesi çarşısının Atatürk Caddesi’nin hemen arkasında günlük insan sirkülasyonun yoğun yaşandığını bir nokta olduğunu söyledi. Muratpaşa Kaymakamlığı’nın da bulunduğu çarşının aynı zamanda bir bağlantı yolu olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Sokağa çıkma kısıtlamalarını bir fırsat gibi de değerlendirerek, aralıklarla dezenfekte ettiğimiz bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının ilçe belediyelerinin görevi olmamasına rağmen salgının Türkiye’ye de görülmesiyle birlikte bu alanda özel ekipler oluşturarak çalışmaya başladıklarını anlatan Başkan Uysal, “10 arazözle desteklediğimiz 75 kişilik ekibimiz bir yandan ilaçlama bir yandan da kapsamlı temizlik çalışmalarını Muratpaşa’mızda sürdürüyor. Bugüne kadar aralarında hastaneler, aile sağlık merkezleri ve polis merkezlerinin bulunduğu 720’nin üzerinde kamu alanını dezenfekte ettik, ikinci tur çalışmalarımız sürüyor. Mahallelerimiz, sokak sokak en az 4 kez yıkandı, tüm çöp konteynerleri en az ikişer kez dezenfekteden geçirildi” diye konuştu.

Uysal, salgına karşı bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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