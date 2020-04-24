(Görüntülü) Ramazan davulcusundan 'Evde Kal' çağrısı

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ramazan davulcusu Hüseyin Bacak (49), manilerinin yanında 'Evde Kal Sağlıklı Kal' çağrısı da yaptı.<br>Antalya Kumluca'da Ramazan davulcusu Hüseyin Bacak, 7 yaşından beri babasıyla birlikte Ramazan ayında sahurlarda davulculuk yaptığını söyledi. Hüseyin Bacak, bu Ramazanda, okuduğu manilerin yanı sıra, koronavirüse ilişkin vatandaşlara sosyal mesaj verdiğini de aktardı. Hüseyin Bacak manileriyle birlikte caddelerde ?Evde kal sağlıklı kal. Ben her sahur davulumla sizleri uyandırcağım" çağrısı yaptı. DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-24 11:24:58<br>

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