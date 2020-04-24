Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse karşı toplu ulaşım araçlarını her gün dezenfekte ediyor. 170 kişilik ekip ulaşım araçlarında detaylı temizlik çalışması yapıyor. El dezenfektanları konulan toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren tüm otobüs ve tramvayları düzenli olarak temizliyor, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediyor. Ulaşım araçları içdış temizlik çalışmalarının yanında soğuk ULV (İnce Püskürtme) makinesi ile de detaylı dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor.

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi almış 170 kişilik ekip, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir biçimde donatılarak çalışmalarını yürütüyor. Ekipler tarafından içdış temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen otobüs ve tramvaylar daha sonra vatandaşların hizmetine sunulmak üzere seferlerine çıkıyor. Ekipler, ayrıca şehir içinde kullanılan otobüs ve tramvay duraklarını da düzenli olarak temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, maske takma zorunluluğu gereği toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske de sağlıyor. Maskesi olmayan vatandaşlar, araçlardan maske temin edebiliyor. Tüm toplu ulaşım araçlarına el dezenfektanları da yerleştirildi. Vatandaşlar, araçlarda ellerini dezenfekte edebiliyor.



"Tedbirler üst seviyede"

Toplum sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek adına belediye olarak gereken tedbirleri en sıkı şekilde aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’daki toplu ulaşım araçları insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı kimyasallarla özel kıyafetli dezenfeksiyon ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Ayrıca resmi ve özel plakalı tüm toplu ulaşım araçlarında el dezenfektanları bulunuyor. Toplum sağlığı için maskesiz seyahat yasaklandığı için toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarımıza ücretsiz maske de veriyoruz. Toplu ulaşımın güvenli ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan önlemleri ve temizlik işlemlerini aynı titizlikle uygulanmaya devam edeceğiz” dedi.



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