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Başkan Böcek 23 Nisan’ı itfaiyecilerle birlikte kutladı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TBMM'nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye erleri ile birlikte İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Başkan Böcek 23 Nisan’ı itfaiyecilerle birlikte kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TBMM’nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye erleri ile birlikte İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100. Yılı Korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da 23 Nisan saat 21.00’da evlerin balkonlarında bayraklarla İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de aynı saatte Gülveren mahallesinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiyecilerle birlikte İstiklal Marşı okudu. Ardından Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın çaldığı marşlara itfaiye erleri ile birlikte eşlik eden Başkan Böcek, Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak, bayram coşkusuna ortak oldu.
“Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” diyen Böcek, “Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. 100 yıldır ülkemizde bayrağımıza, Cumhuriyetimize, Atatürk’ümüze sahip çıkan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bu anlamlı günü gece gündüz görevde olan itfaiyedeki çalışma arkadaşları ile birlikte kutlamak istediğini belirten Böcek, “Hep birlikte coşkuyla İstiklal Marşımızı okuduk, marşlar söyledik. Bir kez daha sevgili çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bu zorlu sürecin ardından onlara sözüm söz gelecek 23 Nisan’ı caddelerimizde, sokaklarımızda birlikte halaylar çekerek, şarkılar söyleyerek kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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