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Antalya'da cadde ve sokaklar bomboş

DHA

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2´nci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Yağmurlu bir güne uyanan Antalya'da Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Saat Kulesi, 100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı ve Işıklar caddeleri gibi merkezi ve yoğun noktalarda insan ve araç trafiği neredeyse tamamen durdu. Sokak hayvanları dışında hareketliliğin olmadığı cadde ve kavşaklarda polis ve zabıta ekipleri yasak nöbetine devam etti. Yasak nedeniyle dükkan ve iş yerleri de kepenklerini açmadı. Kuyumcular çarşısı ve...

Antalya'da cadde ve sokaklar bomboş

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2´nci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.<br>Yağmurlu bir güne uyanan Antalya'da Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Saat Kulesi, 100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı ve Işıklar caddeleri gibi merkezi ve yoğun noktalarda insan ve araç trafiği neredeyse tamamen durdu. Sokak hayvanları dışında hareketliliğin olmadığı cadde ve kavşaklarda polis ve zabıta ekipleri yasak nöbetine devam etti. Yasak nedeniyle dükkan ve iş yerleri de kepenklerini açmadı. Kuyumcular çarşısı ve ayakkabıcılar çarşısında boş tezgahlar göze çarptı.<br>Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağmurlu havada ıssız haliyle görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-04-24 12:46:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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