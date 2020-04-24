(Görüntülü) Bu çarşıda bir elin verdiğini öteki görmüyor

Antalya'da din görevlileri, hayırsevelerce bağışlanan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için bir mescidi 'Hayır Çarşısı'na dönüştürdü. Çarşıda toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Görevli Hüseyin Çal, "Biz burada yalnızca köprü vazifesi görüyoruz" dedi.<br>Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi, Kepez ilçesinde bulunan Baba Yusuf Camii'nin mescit kısmında 'Hayır Çarşısı' kurdu. Kurulan çarşıda hayırseverler tarafından getirilen gıda ve temizlik malzemeleri maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara götürülüyor. Çarşı içerisinde bulunan raflarda yüzlerce ürün yer alıyor. Hazırlanan 'iyilik kolileri' Kaymakamlık ve Müftülük tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kepez Vefa Destek Grubu üyeleri tarafından araçlarla dağıtılıyor.<br>Dokuma Fabrikası Camii İmamı Hüseyin Çal "Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi olarak bu hayır çarşısını oluşturduk. Burada gerçek ihtiyaç sahipleri kaymakamlık veya sahada çalışan din görevlilerimizin çalışmalarıyla belirleniyor. Belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 koli hazırlıyoruz. Bir kutuda gıda maddeleri yer alıyor, diğer kolide ise temizlik malzemeleri oluyor. Kendi servis araçlarımızla, Vefa Destek Grubu'nda yer alan arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Buradaki malzemelerin tedariki 'ihtiyacın varsa talep et, ihtiyacın yoksa yardım et' sloganıyla sağlanıyor. Biz burada yalnızca köprü vazifesi görüyoruz" dedi.<br>Çarşıda hazırlanan iki koli, Kepez Vefa Destek Grubu üyeleri tarafından bir aileye teslim edildi. Kapılarında görevlileri gören ve mutluluk yaşayan aileden Hüseyin Tarim, "Devletimize teşekkür ederiz. İhtiyacımız olduğu için görevliler tarafından yardım getirildi. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-24 16:30:28<br>

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