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Antalya'da 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

İHA

Antalya'da 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 15 Nisan tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Antalya ve ilçelerinde toplam 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulandı. Çalışma ile 2020 yılı birim fiyatları ile 483 milyon TL zirai gelir artışı sağlanması hedefleniyor.
DSİ, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma, tarımda su tasarrufu sağlama ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırma çalışmalarını sürdürüyor.
DSİ tarafınan yapılan açıklamada Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanıldığı hatırlatılırken, " Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir." denildi.
Bu kapsamda Türkiye'nin tarım ve turizm başkenti Antalya'da örtü altı üretimde 12 ay boyunca devam eden sulamanın yanında tarla üretimi için 15 Nisan tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Antalya ve ilçelerinde toplam 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulandı. Çalışma ile 2020 yılı birim fiyatları ile 483 milyon TL zirai gelir artışı sağlanması hedefleniyor
Antalya 'da en önemli sulama projelerinin başında Manavgat Naras Barajı Sulaması geliyor. İş kapsamında 71 bin 420 dekar zirai arazinin sulanması ile ülke ekonomisine yılda 139 milyon 54 bin 740 TL katkı sağlanması planlanıyor.
Antalya'da diğer en bir önemli projede ise Korkuteli Barajı Sulaması. İş kapsamında 63 bin 720 dekar zirai arazinin sulanması ile ülke ekonomisine yılda 65 milyon 376 bin 720 TL katkı sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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