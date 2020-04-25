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Sokağa çıkma yasağında yolda uyuyan köpeği ezdi

DHA

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma yasağının olduğu günde otomobiliyle yol ortasında yatan sahipli köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü aranıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücünün aşırı hız yaptığı görüldü. Olay, Kepez ilçesinde 19 Nisan Pazar akşamı, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yol ortasında yatan sahipliği köpeği, ezdi. Köpeği 30 metre sürükleyen otomobil, yoluna devam ederek uzaklaştı. Vatandaşlar hayvan ambulansı çağırdı. Ancak gelen görevliler köpeğin öldüğünü tespit etti. Köpeğin sahibi...

Sokağa çıkma yasağında yolda uyuyan köpeği ezdi

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma yasağının olduğu günde otomobiliyle yol ortasında yatan sahipli köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü aranıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücünün aşırı hız yaptığı görüldü.<br>Olay, Kepez ilçesinde 19 Nisan Pazar akşamı, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yol ortasında yatan sahipliği köpeği, ezdi. Köpeği 30 metre sürükleyen otomobil, yoluna devam ederek uzaklaştı. Vatandaşlar hayvan ambulansı çağırdı. Ancak gelen görevliler köpeğin öldüğünü tespit etti. Köpeğin sahibi ise polise şikayetçi oldu.<br>Araştırma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, yol ortasında uyuyan köpeğe çarpan otomobilin sürücüsünün, frene dahi basmadığı belirlendi.<br>Antalya Can Dostlar Derneği Başkanı Arife Yanık, bu türden olaylarla sık karşılaştıklarını ve sürücünün köpeği bilerek ezdiğini düşündüklerini söyledi. Sokağa çıkma yasağına rağmen sürücünün dışarıda nasıl dolaştığını anlamadığını belirten Yanık, "Hem yasağa rağmen dışarı çıkmış, hem de yolda yatan masum bir köpeği eziyor. İki suçu birden işliyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-04-25 11:48:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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