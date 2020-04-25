Sokağa çıkma yasağında köpeklere ihtiyaç molası

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde evcil hayvanları olan Antalyalılar, köpeklerinin günlük ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı. Kimi evinin bahçesinde kimi de evlerinin hemen önünde köpeklerinin ihtiyaçlarını giderdi.<br>Maske takarak sokağa çıkan hayvanseverler, köpeklerinin ev içinde kesinlikle tuvaletlerini yapmadığını, mutlaka sokağa çıkması gerektiğini söyledi.<br>Burhanettin Onat Caddesi'nde evi bulunan Çağla Mutlu, 1 yaşındaki 'Behlül' ismini verdiği köpeğini evinin önünde gezdirdi. 15 dakika boyunca köpeğini gezdireceğini ve ihtiyacını giderir gidermez evine döneceğini belirten Mutlu, "Sokağa çıkma yasağının tüm kurallarına uyuyoruz. Köpeğimin sabah ve akşam olmak üzere iki kez sokağa çıkması gerekli. Çünkü doğal ihtiyaçları var. Bu nedenle caddede kısa bir yürüyüş yaptırıp, eve dönüyorum" dedi.<br>Portakal Çiçeği Bulvarı üzerindeki bir sitede yaşayan Ayşegül Yöntem ise 3 yaşındaki 'Pamuk' isimli köpeğini, bahçede yürüyüşe çıkardı. Eğitimli köpeklerin kesinlikle evde ihtiyaç gidermediğini anlatan Yöntem, "Pamuk sabah ve akşam olmak üzere iki kez sokağa çıkıp yürüyüş eşliğinde ihtiyacını gideriyor. Eğer çıkarmazsam, ne yaparsam yapayım evde ihtiyaç yapmaz ve hırçınlaşır. Bu nedenle evimizin önünde yarım saatlik ihtiyaç yürüyüşü yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-04-25 12:21:13<br>

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