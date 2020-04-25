Yasağa uymayan kağıt toplayıcısına 4 bin 500 lira ceza

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletiyle çöplerden kağıt toplayan Hasan K.'ya, 4 bin 500 lira para cezası kesildi.<br>Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletinin arkasına taktığı römork ile çöplerden kağıt toplayan Hasan K.'yi gördü. Durdurulan Hasan K.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, kask takmayıp, gerekli evraklarını yanında taşımadığı için de bin 350 lira olmak üzere toplam 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Motosiklet ve römork ise otoparka çekildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-04-25 12:44:05<br>
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