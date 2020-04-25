Korkuteli sokaklarında sessizlik hakim

Korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cadde, sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Antalya’nın da dahil olduğu 31 ilde 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kısıtlamanın üçüncü gününde de sokaklar sessiz kaldı. Korkutelili vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, ilçenin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları boş kaldı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle eczaneler, fırınlar, Korkuteli Devlet Hastanesi, su dağıtımcıları ve kargo şirketleri dışında tüm mekanların kapalı olduğu Korkuteli’nde, sokaklar ve meydanlar boş kalırken, vatandaşların ekmek ihtiyaçları, evlere servis yapan fırınlar tarafından karşılanıyor.

Kısıtlamayla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, ilçenin birçok yerinde uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktalarından geçiş yapan araçları durduran ekipler, sürücülerin sokağa çıkış izin belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı.

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