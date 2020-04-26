Her gün evinin balkonundan aşağı sarkıttığı kova ile sokak hayvanlarını besliyor Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına balkonundan kucak açtı Süt bulursa süt, bulamazsa ekmek, kemikle besliyor, yemeklerini yiyene kadar balkonunda bekliyor

Antalya’nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarı çıkmayan ancak aç kalan hayvanlara balkonundan kucak açan kadın, her gün balkondan iple aşağı sarkıttığı süt dolu kova ile köpekleri besliyor.

Serik ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Yıldız Kuru, herkesin evine çekilip sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı gece saatlerinde elinde süt dolu kovayla balkonundan adeta hayvanlara kucak açıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağa çıkıp hayvanları besleyemeyen kadın, bir kovaya doldurduğu sütü, birinci kattaki balkonundan aşağı sarkıtıyor. Son bir haftadır artık yeri öğrenen sokak hayvanları da neredeyse aynı saatte balkonun altında yerini alıyor. Yıldız Kuru’nun içine süt, ekmek, kemik gibi ne bulunsa koyduğu yemek kovası, sokak hayvanlarının akınına uğruyor. Kovanın içindeki yiyeceği tüketen hayvanlar da karnını doyurup ayrılıyor. Yıldız Kuru da kovasını yine aynı iple yukarı çekiyor. Kuru, hayvanların doymadığını anladığında ise ikinci kovayı aşağı sarkıtıyor.

"Her gün 1 litre süt koyuyorum. Ekmek, kemik ne bulursam evde elimden ne gelirse beslemeye çalışıyorum" diyen hayvansever kadın, "Yazık her gün alıştılar, iki üç gündür sürekli geliyorlar yemeye. Saat 10 buçuk 11 arası hep bu sıralarda geliyorlar. Bazen gece 12’de geliyorlar. Ama her gün böyle kovayı sarkıtıyorum aşağıya. Sütünü içip gidiyorlar. Çok iyi davranıyorlar, şöyle masum masum bakıyorlar bize. Biz onlara aşkım diyoruz. Onlar da bize masum masum bakıyorlar. İnsek aşağıya sevsek, kötü davranmayacaklar yani bize. Sokağa çıkma yasağı olduğu için mecburen böyle balkondan sallıyoruz aşağıya aç kalmasınlar diye. Çünkü restoranlar her yer kapalı. Nerede yemek yiyecek bunlar? Biz de onları balkondan besliyoruz" şeklinde konuştu.

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