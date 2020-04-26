Yeni doğmuş bebek, çöplükte ölü bulundu

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da yeni doğmuş bir bebek, çöplükte ölü bulundu.<br>Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde çalışanlar, çöplerin içerisinde bir bebeğin cansız bedenini buldu. Erkek olduğu belirtilen yeni doğmuş bebeğin cenazesini bulanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, bebeğin cenazesini, Adli Tıp Kurumu'na götürdü.<br>Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, bebeği çöpe atan veya atanları arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-04-26 14:41:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.