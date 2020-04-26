Başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçaladı

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<br>Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçalayıp, telef etti.<br>Elmalı Sanayi Sitesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, başıboş pitbull dehşet saçtı. Sahipsiz olduğu belirtilen pitbull, 2 sokak köpeğine saldırdı. Pitbullun parçaladığı sokak köpekleri telef oldu. Çevredekiler başıboş halde gezmeye devam eden saldırgan pitbullun yakalanması için yardım istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Mehmet AKIN<br>2020-04-26 16:17:02<br>

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