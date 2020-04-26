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Kan gönüllüleri evde kalmadı, 200 hastanın ihtiyacını karşıladı

DHA

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Kan Gönüllüleri Derneği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aldıkları özel izinle kan vermek isteyenleri araçlarıyla evlerinden alıp, hastaneye götürerek 200 hastanın kan ihtiyacını karşıladı. Antalya'da yaşayan Emin Balin (44), 2011 yılında ameliyata girecek olan öğretmenine kan bulmak amacıyla sosyal paylaşım sitesinde 'Antalya Kan Bankası' adını verdiği grup kurdu. Öğretmenine kan bulmak için büyük sıkıntı yaşayan Balin, kendisi gibi kan arayan birçok insan olduğunu fark edince grup aracılığıyla hastalara kan bulmaya başladı. Kısa sürede kan...

Kan gönüllüleri evde kalmadı, 200 hastanın ihtiyacını karşıladı

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Kan Gönüllüleri Derneği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aldıkları özel izinle kan vermek isteyenleri araçlarıyla evlerinden alıp, hastaneye götürerek 200 hastanın kan ihtiyacını karşıladı.<br>Antalya'da yaşayan Emin Balin (44), 2011 yılında ameliyata girecek olan öğretmenine kan bulmak amacıyla sosyal paylaşım sitesinde 'Antalya Kan Bankası' adını verdiği grup kurdu. Öğretmenine kan bulmak için büyük sıkıntı yaşayan Balin, kendisi gibi kan arayan birçok insan olduğunu fark edince grup aracılığıyla hastalara kan bulmaya başladı. Kısa sürede kan arayanların ve gönüllülerin buluşma noktası haline gelen grup, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da aktif rol aldı. Antalya Valiliği'nden özel izin alan Emin Balin, gönüllülerle birlikte özel araçlarına binip kan vermek isteyenlerle kan ihtiyacı olanları buluşturuyor.<br>4 GÜNDE 200 KİŞİNİN YARASINI SARDILAR<br>Antalya'da her meslekten 10'a yakın gönüllüyle erken saatlerden geç saatlere kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelerdeki kan ihtiyacı bulunan hastalardan gelen istekleri karşılayan Emin Balin, bu isteği grup sayfasında duyuru olarak paylaşıyor. Kan vermek isteyen bağışçıyı da kısa sürede yine grup üzerinden bulan üyeler, bağışçının evine en yakın olan grup üyesini yönlendirerek, evinden özel araçla aldırıp ihtiyaç olunan hastaneye götürerek bağış yapmasını sağlıyor.<br>Uzun zamandır yoğun bir şekilde kan bağışına koşturduklarını ve çok sayıda hastanın iyileşmesine aracılık yaptıklarını anlatan Emin Balin, "Kendi araçlarımızla giderek kan bağışı yapmak isteyen gönüllüyü alıp ilgili hastaneye götürüyoruz. Bunun için tek bir kuruş dahi almıyoruz. 4 günlük sokağa çıkma yasağında yaklaşık 200 kişinin kan ihtiyacını karşıladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-04-26 16:26:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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