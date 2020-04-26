Rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu

DHA

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Uğur U. (38) bir rezidansın lobisinde ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Uğur U.'nun merdiven boşluğundan atlayıp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın lobisinde dün akşam saatlerinde yerde yatan bir kişi bulundu. Bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucu yerde yatan kişinin Uğur U. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Bina içerisindeki kameraları inceleyen jandarma...

Rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu

<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Uğur U. (38) bir rezidansın lobisinde ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Uğur U.'nun merdiven boşluğundan atlayıp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.<br>Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın lobisinde dün akşam saatlerinde yerde yatan bir kişi bulundu. Bina sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucu yerde yatan kişinin Uğur U. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Bina içerisindeki kameraları inceleyen jandarma ekipleri Uğur U.'nun kendisini yaklaşık 50 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna bıraktığını tespit etti.<br>Rezidansta oturmadığı öğrenilen Uğur U.'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uğur U.'nun bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-04-26 16:29:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kan gönüllüleri evde kalmadı, 200 hastaya derman oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kan gönüllüleri evde kalmadı, 200 ...
Kan gönüllüleri evde kalmadı, 200 hastanın ihtiyacını karşıladı
YEREL HABERLER Kan gönüllüleri evde kalmadı, 200 hastanın ihtiyacını ...
Antalya'da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçaladı
YEREL HABERLER Başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçaladı
Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada ...
Alanya’da bir kişi rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya’da bir kişi rezidansın merdiven boşluğunda ölü ...
Salgın turistik gezi teknelerini de etkiledi
YEREL HABERLER Salgın turistik gezi teknelerini de etkiledi
Yeni doğmuş bebek, çöplükte ölü bulundu
YEREL HABERLER Yeni doğmuş bebek, çöplükte ölü bulundu
Kepez’de pazarlar hafta içine taşındı
YEREL HABERLER Kepez’de pazarlar hafta içine taşındı
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili 28 gündür kapalı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili 28 gündür kapalı
Büyükşehir her gün binlerce sofraya sıcak yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir her gün binlerce sofraya sıcak yemek ...
Gökbel ve Çökele Yayla Yolu trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Gökbel ve Çökele Yayla Yolu trafiğe açıldı
3. Etap Raylı Sistem’de Meltem etabı başladı
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem’de Meltem etabı başladı
Antalya, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz
YEREL HABERLER Antalya, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de ...
(Görüntülü) Antalya sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya sokağa çıkma kısıtlamasının son ...
Traktör şarampole yuvarlandı, 88 yaşındaki sürücü öldü
YEREL HABERLER Traktör şarampole yuvarlandı, 88 yaşındaki sürücü ...
Kepez'de 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Kepez'de 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtıldı
Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Cinayetten 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
(Görüntülü) Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum ...
Muratpaşa'da hafta içi 30 pazar kurulacak
YEREL HABERLER Muratpaşa'da hafta içi 30 pazar kurulacak
'Koronavirüs, siber saldırılar için kamuflaj haline geldi'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs, siber saldırılar için kamuflaj haline ...
Köpeğin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Köpeğin ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi
YEREL HABERLER Masa Dağındaki yol yapımı için kayalar kesildi
(Görüntülü) Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minik Zeynep, Afrika'daki babasını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X