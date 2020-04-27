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Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı Sokakta oyun havasıyla oynayan polislere, vatandaşlar evlerinden alkışlarla eşlik etti

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.

Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı Sokakta oyun havasıyla oynayan polislere, vatandaşlar evlerinden alkışlarla eşlik etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.
Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, yurdun farklı noktalarından ilginç, bir o kadar da eğlenceli görüntülerin gelmesine neden oluyor. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Alanya ilçesinde çekilen bir görüntü ise, izleyenleri adeta coşturdu. Evlerine kapanan Antalyalılar, akşam saatlerinde ses sitemiyle yüksek ses oyun havası açarak eğlenmeye başladı. Bu sırada sokakta bulunan polis memurları da, oyun havasına dayanamayıp oynamaya başladı.
Polislere vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederken, sosyal medyaya yayınlanan bu görüntüler birçok paylaşım ve beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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