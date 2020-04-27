Antalya'da koronavirüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu oldu

<br>Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ANTALYA'da, Finike Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Finike Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören erkek hasta, sağlığına kavuştu. İsmi ve yaşı açıklanmayan hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek, evine uğurlandı. Başhekim Opr. Dr. Yücel Kurt, bölgenin tek pandemi hastanesi olarak büyük sorumlulukla görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Hastanemize diğer ilçelerden gelen 'Covid-19' hastalarımızı sağlıkla taburcu ettikten sonra kendi ilçe sınırlarımızda tespit ettiğimiz ilk pozitif vakamızın yapılan son iki testinin de negatif çıkması üzerine sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Finike Devlet Hastanesi'nin tüm fedakar çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.<br>Hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına uymasının son derece önemli olduğunu belirten Kurt, "Ülkemizde de başarılı bir şekilde devam etmekte olan bu sürecin sekteye uğramaması adına taburcu edilen hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesi son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber vatandaşlarımızın da 'Covid-19' mücadelesi kapsamında alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT<br>2020-04-27 10:40:33<br>

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