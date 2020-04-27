Kısıtlamadan hemen sonra yaşanan kazada 4 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kısıtlamadan hemen sonra yaşanan kazada 4 kişi yaralandı

İHA

Kısıtlamadan hemen sonra yaşanan kazada 4 kişi yaralandı

ManavgatAntalya Karayolu Hatipler mevkiinde kısıtlama kalktıktan hemen sonra iki otomobilin servis yolunda çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat Antalya D400 Karayolu üzerinde gece saat 00.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mesut Cenan Konal’ın kullandığı 07 JN 207 plakalı otomobil servis yolunda karşı yönden gelmekte olan Enis Akboğa’nın kullandığı 35 FU 467 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.
Kazada, otomobil sürücüleri sürücü Mesut Cenan Konal ve Enis Akboğa ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Nursel Konal ile Murat Demir yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Vatandaş çaldı, polis oynadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vatandaş çaldı, polis oynadı
(Görüntülü) Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla ...
Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti
YEREL HABERLER Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti
Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi ...
Tatil için geldikleri Antalya’da paraları biten Ruslar soluğu konsoloslukta aldı Ülkelerine geri dönmek isteyen Ruslar, olumsuz cevap alınca konsolosluk önünde hatıra fotoğrafı çekindi
YEREL HABERLER Tatil için geldikleri Antalya’da paraları biten ...
Vatandaştan görevli polis memurlarına itfar ikramı
YEREL HABERLER Vatandaştan görevli polis memurlarına itfar ikramı
(Görüntülü) Finike'de koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Finike'de koronavirüsü yenen hasta ...
ATB ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER ATB ihtiyaç sahiplerinin yanında
Başkan Esen’den çocuklara kitap
YEREL HABERLER Başkan Esen’den çocuklara kitap
Bir portakal bahçesi de Mehmet Akif Ersoy mahallesine
YEREL HABERLER Bir portakal bahçesi de Mehmet Akif Ersoy mahallesine
(Görüntülü) Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' ...
Antalya'da koronavirüsü yenen hasta, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Antalya'da koronavirüsü yenen hasta, alkışlarla ...
Sanayi esnafına maske
YEREL HABERLER Sanayi esnafına maske
(Görüntülü) İmamlar şehit ailelerini ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İmamlar şehit ailelerini ziyaret edip, ...
(Görüntülü) Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Caretta carettaların sahillerinde ...
(Görüntülü) Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balıklarına yem bulamayınca 'böcek ...
Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiyem' çağrısı
YEREL HABERLER Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiyem' çağrısı
Nijerya'da mahsur kalan 4 işçi, Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Nijerya'da mahsur kalan 4 işçi, Türkiye'ye getirildi
Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı Sokakta oyun havasıyla oynayan polislere, vatandaşlar evlerinden alkışlarla eşlik etti
YEREL HABERLER Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı Sokakta ...
Antalya'da yasak kalktı, otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da yasak kalktı, otomobiller çarpıştı: 4 ...
Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
YEREL HABERLER Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
İmamlar şehit ailelerini ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER İmamlar şehit ailelerini ziyaret edip, ihtiyaçlarını ...
Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER Caretta carettaların sahillerinde 'koronavirüs' ...
Kısıtlamayı fırsat bildi, sokak sokak gezdi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı fırsat bildi, sokak sokak gezdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X