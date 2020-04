Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutulmadı

Kepez Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilçesinde bulunan can dostlara gözü gibi baktı. İlçedeki 68 mahalleye konulan mama ve su kapları belediye görevlileri ve gönüllüler tarafından düzenli olarak dolduruldu.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Kepez Belediyesi ekipleri ve gönüllüler sokak hayvanları için seferber oldu. İlçedeki park, bahçe ve sokaklardaki mama ve su kapları önce güzelce temizlenerek, dezenfekte edildi. Ardından da mama ve su kapları belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından düzenli olarak dolduruldu. Kepez Belediyesi, korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından, ilçe sakinlerinin sağlıklarını korumak için önleyici tedbirler alırken sokak hayvanlarını da unutmamıştı. İlçede bir yandan temizlik ve dezenfekte işlemlerini hummalı bir şekilde sürdüren Kepez Belediyesi, diğer yandan da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için bir dizi önlemler almıştı.



Kepez sokak hayvanları için seferber oldu

İlçenin 68 mahallesinde bulunan mama ve su kaplarının sayısını acilen artıran Kepez Belediyesi, mevcut kaplarında hayvanların sağlıklı beslenebilmesi için temizlenerek, dezenfekte edilmesini sağlamıştı. Kepez Belediyesi, salgın günlerinde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürürken, can dostların sağlıklarıyla da yakından ilgileniyor. Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi tarafından sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri düzenli bir şekilde sürdürülüyor. Sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar tekrar doğal yaşamlarına bırakılırken, hasta olanlar ise tedavi bitine kadar gözlem altında tutuluyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde Kepez Belediyesi, sokaktaki can dostlarına gözü gibi bakıyor.



