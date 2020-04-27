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Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu

DHA

Mehmet ÇINARAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği haftanın ilk gününde cadde ve sokaklar normal günleri aratmadı. Özellikle otobüs durakları ile banka önlerinde kalabalıkların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 23 Nisan saat 24.00'te başlayıp 26 Nisan Pazar günü saat 24.00'e kadar süren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yasağın ilk günü sabah saatlerinden itibaren Antalya sokakları ve caddelerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Yasak sürecinde bomboş görüntülenen Antalya'nın...

Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu

<br>Mehmet ÇINARAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği haftanın ilk gününde cadde ve sokaklar normal günleri aratmadı. Özellikle otobüs durakları ile banka önlerinde kalabalıkların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 23 Nisan saat 24.00'te başlayıp 26 Nisan Pazar günü saat 24.00'e kadar süren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, yasağın ilk günü sabah saatlerinden itibaren Antalya sokakları ve caddelerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Yasak sürecinde bomboş görüntülenen Antalya'nın en yoğun caddelerinden Yüzüncü Yıl, eski günlerdeki gibi yoğun araç trafiği görüntülerine sahne oldu. İnsan yoğunluğunun en çok görüldüğü alanlar ise otobüs durakları ve banka önleri oldu. Bankaların önünde kalabalık insan toplulukları oluştu. Herkesin dışarı çıkması nedeniyle toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kurallarını aşan sayıda yolcu alan otobüsler olduğu görüldü. Birçok şehir içi toplu taşıma otobüsünde de oturma kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde yolcu yer aldı. Polis ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve banklara oturmamaları konusunda sık sık uyardı. Pazar yerleri ve bankaların girişlerinde ise vatandaşlar, görevliler tarafından ateşleri ölçülerek içeriye alındı.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAslı DURAN<br>2020-04-27 15:54:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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