AESOB Başkanı Dere: "Bayram için umutluyuz"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların talepleri ve durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Antalya esnaf ve sanatkarlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesi ve sonrasında Antalya’mızda da yayılması sonucu Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları neticesinde salgına karşı alınması gereken önlemler ve uyulması gereken tüm kuralları hızlı bir biçimde üyelerimize duyurduk. Yine, Birliğimize bağlı Esnaf Odalarımızdan gelen dilekçeler doğrultusunda esnafımızın taleplerini başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Milletvekillerimize, TESK Genel Başkanımıza, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüze yazılı olarak ilettik. Bu sırada, esnaf ve sanatkarlarımızı yakından ilgilendiren kararların yer aldığı torba kanun da mecliste kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanun kapsamında, esnafımızın Mart ayında vermesi gereken beyannameleri ötelendi, BağKur ve SSK primleri 6 ay ertelendi, NisanMayısHaziran’da ödemesi gereken Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi borçları faizsiz bir şekilde 3 ay ertelendi, yanımızda çalışan işçilerle ilgili kısa çalışma ödeneği altında ödemeler yapılması kararlaştırıldı. Yine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında esnaf ve sanatkarlarımız için Esnaf Destek Paketi ve Paraf Esnaf Kart paketleri kullanıma sunuldu. Bu paket kapsamında, Antalya genelinde bugüne kadar 18 bin civarında esnafımız 25 bin TL limitli kredi kullandı ve 18 bine yakın esnafımız da 25 bin TL limitli Paraf Ticari Kart desteğinden faydalandı. Böylece, 450 milyon TL kredi ve 450 milyon TL ticari kart olmak üzere toplamda 900 milyon TL’lik destek esnaf ve sanatkarlarımıza dağıtılmış oldu" dedi.



"Ramazan Bayramı için umutluyuz"

Ramazan Bayramı için umutlu olduklarını aktaran Dere, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Korona virüs salgınının azalmaya başladığını ve Ramazan Bayramıyla birlikte normalleşmeye başlayarak çifte bayram yaşayabileceğimizi, böylece salgın ile mücadelenin Ramazan Bayramı’na kadar istenilen şekilde giderse birçok esnafımızın işyerini açabileceğini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyleyerek kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonunun açılacağını, konaklama tesisleriyle görüşmelerinin devam ettiğini ve vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıların açılabileceğini aktardı. Yine, Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, destinasyondan destinasyona, havalimanından havalimanına açılımlar olabileceğini, Antalya’nın açılan ilk destinasyon, ilk havalimanı olmasını sağlamak için gayret gösterdiklerini, Antalya’da salgınla mücadelede kontrollü ve tedbirli olunduğu takdirde diğer destinasyonlara, diğer ülkelere açılan ilk şehir olma şansımızın olduğunu kaydetti. Esnaf ve sanatkarlar olarak bu haberleri sevinçle karşılıyoruz ve önümüzdeki süreçten oldukça umutluyuz. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile mücbir sebeple kapatılan ve iş yapamadıkları için maddi sıkıntı çekmeye başlayan esnaf ve sanatkarlarımızın sosyal mesafe kurallarına ve gerekli hijyen tedbirlerine uyarak işyerlerini açmalarını, evlerine ekmek götürebilmelerini özellikle de vatandaşlarımızın kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla erkek berberi, kadın kuaförü, güzellik salonu başta olmak üzere mücbir sebeplerle kapatılan diğer esnaflarımızın en kısa sürede faaliyete başlamalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Devlet tarafından karşılanmalı"

"İşyeri kapanan esnafımızın sayısı arttıkça sağlanan destekler yetersiz gelmeye başladı" diyen Dere, "Artık ötelemelerin esnafımızı tatmin etmediğini, sorunlarını çözmediğini dile getirerek daha kapsayıcı desteklerin sağlanmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu süreçte, dükkanlarını genelge ile ya da iş yokluğundan kapatmak zorunda olan esnafımızın ayakta kalabilmesi için Ahilik Fonu ya da herhangi bir fondan 3 ay süreyle ya da salgın bitene kadar geri ödemesiz asgari ücret kadar nakit desteği sağlanması, bir yıl geri ödemesiz beş yıl vadeli 50 bin TL faizsiz kredi verilmesi, işyeri kapalı durumda olan esnaf ve sanatkarlarımıza kira yardımı yapılması, şehir içi yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyan otobüsçü, toplu taşıma esnafımıza ve çalışma günleri kısıtlanan taksici esnafımıza yakıt desteği sağlanması, esnafımızın elektrik, su ve doğalgaz faturalarının devlet tarafından sübvanse edilmesi ya da 3 ay ertelemesi, SSK ve BağKur primlerinin dükkanlarımız kapalı olduğu sürece devlet tarafından karşılanması taleplerimizi tekrarlıyoruz" diye belirtti.

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