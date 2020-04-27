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ALKÜ ALTÜRK07 Roket Takımından TEKNOFEST başarısı

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTÜRK07 Roket Takımı, Teknofest 2020 yarışmasında ilk başarısını elde etti.

ALKÜ ALTÜRK07 Roket Takımından TEKNOFEST başarısı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTÜRK07 Roket Takımı, Teknofest 2020 yarışmasında ilk başarısını elde etti.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğrencileri Teknofest 2020 yarışmasında yine adından söz ettirdi. AETHER adını verdikleri katı yakıtlı alçak irtifa uydu ayrılma sistemli roketiyle yarışmaya giren ALTÜRK07 2020 Roket Takımı ilk başarısını kazandı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın projeye olan katkılarının çok fazla olduğunu ifade eden ALTÜRK07 Roket Takımının danışmanı ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Topçu, “ALKÜ ALTÜRK07 Takımı, TEKNOFEST 2020 Alçak İrtifa Roket yarışlarının ön tasarım rapor aşamasında 177 takım arasından 8’inci oldu. ALTÜRK07 Takımı, Metalürji Malzeme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu multidisipliner bir ekip. Takım kaptanı Ertan Anar koordinesinde; Ahmet Hakan, Ali Işık, Berkay Köse, Deniz Ertan, Hande Karabulut, Kazım Alper Özgen, Merve Kaya, Tuğçe Demirsel, Ertan Anar, Elif Usta isimli öğrencilerimizin kurduğu ALTÜRK07 Roket Takımı, AETHER adını verdikleri katı yakıtlı alçak irtifa uydu ayrılma sistemli roket üzerinde çalıştı. Takım, roketlerin ayrılma sistemlerinin genellikle patlayıcılarla yapılması nedeniyle oluşan zararları önleme amacıyla yeni bir proje geliştirdi. Ayrılma sisteminin patlayıcılar yerine tamamen mekanik olduğu roket projeleri ile ALTÜRK07 Takımı, ön tasarım aşamasını yüksek bir puanla geçerek ilk başarısını kazandı" diye belirtti.

"Üretim aşamaları için çalışma devam ediyor"
2227 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST 2020 finaline AETHER ismini verdikleri roket ile katılmayı hedefleyen proje ekibinin üretim aşamaları için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Topçu, "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın destekleri sayesinde Fakültemizin bilim ve teknolojiye olan katkısı her geçen gün artıyor. Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Gümüş’ün desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan iki değerli yöneticimize teşekkür ederim” dedi.

"Finalde başarılar"
Öğrencilerin elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini ifade eden Rektör Kalan ise, “Teknofest2020 Roket Yarışması Ön Tasarım Rapor sonuçlarına göre 537 puanla yarışmayı 8. sırada tamamlayan öğrencilerimizi, danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi İsmail Topçu ile Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Gümüş’ü emek ve çabalarından dolayı tebrik eder, final yarışmasında başarılar dilerim” diye konuştu.

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