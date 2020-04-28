Antalya’da kayıp lise öğrencisi bulundu

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Antalya'da "markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve günlerdir haber alınamayan lise öğrencisi Hayriye Özyurt, emniyet birimlerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Kepez ilçesi Kütükçü mahallesinde anneannesi ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt (16), 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrılmıştı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise giderek kayıp müracaatı yaptı.

Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Emniyetten yapılan açıklamada lise öğrencisi Hayriye Özyurt'un bulunduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.

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