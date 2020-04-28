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İthalatı duran karpuzda talep yerli üreticilerin yüzünü güldürdü Antalya’da karpuz altın çağını yaşıyor

İHA

Antalya'da karpuz hasadı başladı. Korona virüs nedeniyle iç pazara giremeyen ithal karpuzların yerini yerli karpuzların alması ise üreticinin yüzünü güldürdü.

İthalatı duran karpuzda talep yerli üreticilerin yüzünü güldürdü Antalya’da karpuz altın çağını yaşıyor

Antalya'da karpuz hasadı başladı. Korona virüs nedeniyle iç pazara giremeyen ithal karpuzların yerini yerli karpuzların alması ise üreticinin yüzünü güldürdü.
Antalya'nın Serik ilçesinde karpuz hasadı başladı. Karadayı Mahallesi'nde örtülü sera yetiştiriciliği yapan Ramazan Takavut, ”Bu zamana kadar karpuz yetiştiricisi olarak çok iyi bir mücadeleyle bugüne kadar geldik. Geçen yıla göre bu yıl 1 hafta geç hasat yaptık. Geç hasat yapmamıza engel olan bir şey olmadı. Pazarda fiyatlar iyi. Fiyatların iyi olması bizim için iyi fakat halkımız için biraz pahalı gelebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Geçmişe göre dışarıdan gelen karpuzlara göre bizim yetiştirdiğimiz değer sağlamıyordu. Kapılar kapalı olunca bu yıl geçen yıllara göre değeri biraz farklı. Allah çiftçimizin emeğini bol etsin. Korona virüs, biz çiftçilere hiçbir engel çıkarmadı. Mahsulümüzü en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık. Yetiştirdik, bu zamana kadar da getirdik. Hasadımıza başladık. Bundan sonra da en iyi şekilde olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Karpuz seçiminde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi veren Takavut, “Karpuzun rengine bakacağız. Alttaki beyazlık durumuna bakacağız. Olgunlaşan karpuzun rengi koyulaşır, desende açılma olur” diye konuştu.

"Üretimde problem yok"
Ziraat Mühendisi Arif Göksu ise, ”Ocak 20’de toprakla buluşturmuş olduğumuz karpuz fidelerimizin Nisan 27’de hasadını gerçekleştirmekteyiz. Şu anda yaklaşık 95100 günlük bir bakım periyodiğimiz oldu burada. Bakım periyodiğimizde biyolojik ve kültürel mücadelelerle gerek duyulduğu vakit besleme programları da gerçekleştirdik. Seramızda polinasyonu bal arılarıyla birlikte yaptık. Bazı çevrelerde 'kış mevsimi karpuz tüketilir mi, karpuz yenir mi, karpuz olur mu' gibi sorular belki tüketicilerin aklında olabilir. Böyle bir düşünceye, endişeye kapılmaya hiç gerek yok. Erzurum’da eksi 10 derece, sıfır derece iken biz burada Antalya’da 1015 derecelerle, yani onlardan sıcaklıklarımız kat kat daha fazla. Üretimimiz için herhangi bir problemimiz olmuyor” diye konuştu.

"İç piyasada hareketlilik oldu"
Karpuz üretimi açısından şu an çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Göksu, "Korona virüs sebebiyle İran’dan ithalatın kısıtlanmasıyla birlikte iç piyasamızda bir hareketlilik mevcut duruma geldi. Yaklaşık Türkiye’de 4 milyon ton karpuz üretimi var. Bunun 450500 bin tonu Antalya'da. Antalya’nın içinde ise Serik 250300 bin ton ile paydaş olmaktadır. Serik’te gerçekleşen 250300 bin ton karpuz üretiminin yüzde 8090’ı turfanda. Nisan’ın 5’i ile Mayıs’ın 20’si arasındaki süreç karpuz potansiyelini gösteriyor. Bu da önemli bir hacim. Baktığımız zaman bu aylarda Nisan ve Mayıs aylarında, yılda İran’dan bu zamanlarda 60 bin ton TÜİK’den aldığımız verilere göre ithalatımız gerçekleşmekte. Yılda İran’a sadece karpuz için ödemiş olduğumuz 5,5 ile 6 milyon dolar civarında bir para var. Üretimimizin her yıl artmasıyla bu para ülkemizin cebinde kalıyor ve böyle bir tasarrufumuz oluyor. Ayrıca tüketicilerimize sağlıklı bir ürün yedirmiş oluyoruz” diye konuştu.
Biyolojik kültürel ortamlarda üretim sayesinde karpuzları tüketiciyle buluşturma imkanı bulduklarını belirten Göksu, "Hele ki şu sağlık konusundaki elzem durumda nereden nasıl geldiği belli olmayan ürünlerin ülkemize pazarımıza girmesindense her geçen gün üreticiyi bilinçlendirerek, üretimi ve tüketimi arttırarak daha sağlıklı koşullarda pazarların oluşmasını hep birlikte istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Ham karpuz bulmayalım"
Hayırlı bir sezon olmasını dileyen Göksu, “Artık Serik’ten sonra işte Manavgat, Mersin ve Adana’nın belli bölgelerinde sırayla hasatlar yayılacaktır. Üreticilere de buradan seslenmek istiyorum. Ham karpuz bulmayalım. Güzel bir sezon olsun. Piyasamızı bozmayalım. İthal karpuza muhtaç olmadan, üreticimizin hem iç pazardan hem dış pazardan hükümetimiz tarafından desteklenerek daha yukarı çıkarılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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