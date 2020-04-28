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Huriye teyze hayaline kavuştu

İHA

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın ziyareti sırasında tekerlekli sandalye talep eden 75 yaşındaki Huriye Gökçe'nin isteği gerçekleşti.

Huriye teyze hayaline kavuştu

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın ziyareti sırasında tekerlekli sandalye talep eden 75 yaşındaki Huriye Gökçe’nin isteği gerçekleşti.
Kaş’ın Çayköy Mahallesi’nde çocuklarıyla yaşayan ve yürüme zorluğu çeken 75 yaşındaki Huriye Gökçe, ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeye kavuştu. Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yapılan ziyaretle Huriye Gökçe’ye sandalyesini teslim etti.
Başkan Mutlu Ulutaş’a teşekkür eden Huriye Gökçe, “Ayaklarımdan rahatsızdım. Hastanede ameliyat oldum. Burada başkanımız geçmiş olsun diyerek, ihtiyacın var mı diye sordu. Evimin içerisinde banyo ve tuvalet olmadığını söyledim, yardım istedim. Daha sonra belediyeden ekipler geldi, banyo ve tuvalet yaptı. Çocuklar gibi mutlu oldum. Başkanım tekerlekli sandalye de gönderdi. Çok sevindim" diye konuştu.
Başkan Ulutaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı çalışmaların süreceğini belirterek, gece gündüz vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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