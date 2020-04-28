Alanyaspor'da hazırlıklar bireysel devam ediyor

<br>Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya),(DHA)Aytemiz Alanyaspor, ligin kalan haftaları için hazırlıklarını evde ve kulüp tesislerinde bireysel idman şeklinde sürdürüyor.<br>Süper Lig'e verilen aranın ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla geçen hafta toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, liglerin yeniden başlama tarihi olarak haziranın ikinci haftasını işaret etti. Bu haberle birlikte takımlar birer birer toplanmaya başladı. Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor da hazırlıklarını sürdürürken, henüz takım halindeki çalışmaların ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı.<br>Alanyasporlu futbolcular evlerde yapılan bireysel antrenmanları daha planlı ve daha organize şekilde uygulamaya başladı. Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular ve teknik heyet geçen hafta pazartesi Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde bir araya geldi. İstanbul'da bulunan Erol Bulut ve yardımcıları Alanya'ya gelerek turuncu-yeşilli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcuların kilo ve yağ kontrollerinin de yapıldığı toplantıda idmanlara evde devam edilmesine karar verildi. Buna göre Alanyasporlu futbolcular kondisyonlarını kaybetmemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Birçok futbolcu evinde sürdürdüğü antrenmanlarını sık sık sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Junior Fernandes, Djalma Campos, Welinton De Souza gibi futbolcular evde çalışırken, Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Yacine Bammou, Juanfran evdeki çalışmalarının yanı sıra kulüpte de antrenman yapıyor. Alanyaspor'un Yunan oyuncuları Georgios Tzavellas, Tasos Bakasetas ve Manoulis Siopis genellikle birlikte antrenman yapmayı tercih ediyor. Ayrıca Papiss Cisse, Fabrice N'Sakala, Efecan Karaca, Emircan Altıntaş gibi birçok futbolcu kişisel antrenman koçuyla hazırlıklarını sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala tenis oynarken genel görüntü<br>Emircan Altıntaş bireysel antrenman koçuyla çalışırken genel görüntü<br>Juanfran tesislerde bireysel antrenman yaparken genel görüntü<br>DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-28 11:37:48<br>

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