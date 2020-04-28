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Kepez'deki Cemevi'nin inşasında sona yaklaşıldı

İHA

Kepez Belediyesinin, Altınova Orta Mahalle'de tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi yapımını üstlendiği Pir Sultan Abdal Cemevi'nin inşasında sona yaklaşıldı.

Kepez'deki Cemevi'nin inşasında sona yaklaşıldı

Kepez Belediyesinin, Altınova Orta Mahalle'de tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi yapımını üstlendiği Pir Sultan Abdal Cemevi’nin inşasında sona yaklaşıldı.
Kepez Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm imkanlarını seferber ederken, projelerinin yapımını da aksatmadan sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Alevi hemşehrilerine sözü olan cemevinin yapımında da sona yaklaşıldı. Kepez Belediyesinin yapımını üstlendiği ve 14 Kasım 2019 temelini attığı cemevinin, ince işleri de dahil olmak üzere inşaatının yüzde 95’i tamamlandı. Cemevi, Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altınova Orta Mahallede, belediyenin 6 dönümlük arsasına inşa ediliyor. Kepez Belediyesi, inşaatının bitmesinden sonra cemevinin tefrişatını ve 4 dönümlük bahçe düzenlemesini de yapacak. Kepez Belediyesi Meclisi kararıyla cemevine ve bahçesine ünlü Alevi halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın ismi verilmişti.

Belediyeden anahtar teslimi cemevi
Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, cemevini ihalede belirtilen tarihten önce tamamlayarak, Alevi vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi. Alevi hemşehrilerine, cemevi sözü verdiğini anımsatan Başkan Tütüncü, “Bu sözümüzü yerine getirdik ve yapımını üstlendiğimiz Pir Sultan Abdal Cemevi’nin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Cemevinin tefrişatını ve 4 bin metrekare büyüklüğündeki bahçesini de en kısa sürede yapacağız. Pir Sultan Abdal Cemevi, sadece sema etkinliklerin yapılacağı bir mekan olmayacak. Bu cemevi, aynı zamanda Alevi hemşehrilerimizin sosyal dayanışmalarına da katkı sağlayacak. Alevi hemşehrilerimizin inançlarını en güzel şekilde yaşayabileceği, kendi aralarındaki sosyal dayanışmayı güçlendirebileceği bir cemevi binasını yapmayı önemli bir sorumluluk olarak kabul ettik. Pir Sultan Abdal Cemevi, anahtar teslimi A'dan Z'ye tefrişatı dahil tamamı ile belediyemiz tarafından yapılıyor" açıklamasını yaptı.

Cemevinde neler var?
Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı. Pir Sultan Abdal Cemevi, Orta Mahalle’de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin metrekare alana inşa ediliyor. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin 1400 metrekare kapalı alanı, 300 metrakre de yarı açık alanı bulunuyor. Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik odası, Tahtacılar Derneği’nin odası ile idare ve teknik ofisler yer alıyor. Oturma alanlarının olacağı ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı 300 metrekare yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde 4 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Çeşitli türde çiçek ve ağaç fidanlarının dikileceği Pir Sultan Abdal Parkı’nda ahşap oturma alanları oluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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