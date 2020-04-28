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Eşini, telefonunu göstermediği için bıçaklamış Karısını ve baldızını bıçaklayan öfkeli koca tutuklandı “Eşim telefonu göstermeyince tartıştık”

İHA

Antalya'da mutfakta telefonla görüşen eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşini ve araya giren baldızını bıçakla yaralayan Celal Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Celal Y.'nin emniyetten adliyeye getirilmesi sırasında iş yerinden arkadaşlarının yanı sıra hastaneden taburcu edilen eşi de adliye çıkışında yalnız bırakmadı.

Eşini, telefonunu göstermediği için bıçaklamış Karısını ve baldızını bıçaklayan öfkeli koca tutuklandı “Eşim telefonu göstermeyince tartıştık”

Antalya'da mutfakta telefonla görüşen eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşini ve araya giren baldızını bıçakla yaralayan Celal Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Celal Y.'nin emniyetten adliyeye getirilmesi sırasında iş yerinden arkadaşlarının yanı sıra hastaneden taburcu edilen eşi de adliye çıkışında yalnız bırakmadı.
26 Nisan Pazar günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Manavgat’ta bir otelde aşçı olarak çalışan Celal Y., evlerinde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşi Zekiye Y. ve baldızı Hatice Ö.G.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından Celal Y. polise teslim olurken, yaralanan eşi ve baldızı 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Telefonu göstermeyince bıçakladı
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Celal Y., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, mutfağa geldiğinde telefonla görüşen eşinin telaşla telefonu kapattığını, kiminle görüştüğünü sorduğunda kardeşiyle görüştüğünü söylediğini belirtti. Bu sırada telefona mesaj geldiğini ve telefonu görmek istediğini belirten Celal Y., eşinin telefonu vermemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sırasında eşinin yemek yaptığı bıçağı alıp dolaba vurduğunu, kendisinin de eşinin elinden aldığı bıçağı eşine doğru birkaç kez salladığını, bu arada araya giren baldızının da yaralandığını söyledi.
Olaydan kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edilen eşi Zekiye Y.’nin de ifadesinde eşinin anlattıklarını doğruladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal Y., mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, Celal Y.'nin emniyetten adliyeye getirilmesi sırasında iş yerinden arkadaşlarının yanı sıra hastaneden taburcu edilen eşi de adliye çıkışında yalnız bırakmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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