Antalya’da motosiklet hırsızı yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çalan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, C.T.’ye ait 33 ACY 261 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan JASAT ekipleri 20 saat süren güvenlik kamera incelemesiyle hırsızlık şüphelisinin İ.A. (25) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, İ.A.’yı Konaklı Mahallesi’ndeki gizlendiği adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosiklet ise İ.A.'nın gizlediği yerden alınarak, sahibine ulaştırıldı.

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