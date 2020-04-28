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Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

DHA

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 16.01'de meydana gelen sarsıntı, 7.45 kilometre derinlikte kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK 2020-04-28 16:46:13

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

<br>Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 16.01'de meydana gelen sarsıntı, 7.45 kilometre derinlikte kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK<br>2020-04-28 16:46:13<br>

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