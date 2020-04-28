Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2127 Nisan tarihleri arasında helikopter ve drone ile havadan yaptığı denetimlerde 12 sürücüye trafik idari para cezası uyguladı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında denetim yapıldı. Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlaller tespit edilip önlenmeye çalışıldı. 2127 Nisan tarihleri arasında helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 12 sürücüye trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.