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Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

DHA

Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, koronavirüs sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Bazı oteller planlanan tadilatlarını öne çekerken, havuz başlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar sosyal mesafeye uygun hazırlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, planlanan tadilatlarını öne çekti. Kundu, Kadriye ve Belek gibi turizm bölgelerindeki otellerde havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına...

Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

<br>Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, koronavirüs sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Bazı oteller planlanan tadilatlarını öne çekerken, havuz başlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar sosyal mesafeye uygun hazırlandı.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Antalya'da milyonlarca turisti ağırlayan oteller, planlanan tadilatlarını öne çekti. Kundu, Kadriye ve Belek gibi turizm bölgelerindeki otellerde havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar mekanlar elden geçiriliyor. Tadilatta özellikle dikkat edilen konuların başında ise 'hijyen' geliyor. Daha önceden halı döşemeli zemini komple yenileyip antibakteriyel zemin döşeten turistik tesisler, odaların duvarlarını da aynı şekilde antibakteriyel duvar kağıdıyla kaplatıyor. Havuz başlarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar da sosyal mesafeye uygun hazırlandı. Bazı tesisler, otel girişine termal kamera yerleştirdi. Turizmdeki kayıpların önüne geçmek adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellere bir sertifika programı uygulayacaklarını, getirilen kurallara uyan tesislerin mayıs ayı ortalarından itibaren misafir kabul edebileceğini açıkladı. <br>KORONAVİRÜS SONRASINA HAZIRLIK<br>Sezonda 2 bin misafiri aynı anda ağırlama kapasitesine sahip 5 yıldızlı Susesi Luxury Resort'ta bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor. Otelin eskiyen boyası ve bazı dış cephe kaplamaları elden geçiriliyor. Tadilatta özellikle dikkat edilen konuların başında ise 'daha hijyen' geliyor. Otel, daha önceden halı döşemeli zemini komple yenileyip antibakteriyel zemin döşetirken, odaların duvarlarını da aynı şekilde antibakteriyel duvar kağıdıyla kaplatıyor. Ayrıca banyolardaki küvetler kaldırılıp yerine duşakabin yerleştirildi. Yine 2 bin kişinin aynı anda yemek yeme imkanı bulduğu açık büfe restoranda masalarda değişikliğe gidildi. Geçen sezon 4 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği masalarda, 2 kişi yemek yiyebilecek. Otel girişine termal kamera yerleştiren tesis yönetimi, havuz başındaki şezlongları da sosyal mesafe kuralına uygun hale getirerek aralarına 3 metre mesafe bıraktı. Ayrıca şezlonglar sezon öncesinde tek tek dezenfekte ediliyor.<br>Otelin şubat ayında, haziran ayı için yüzde 60'ın üzerinde erken rezervasyon aldığını, hala o rezervasyonları koruduğunu anlatan otel genel müdürü Çağlar Bayrakçı, "20 Mart'tan itibaren misafir almıyoruz. Personelimizin bir kısmı evinde istirahat ediyor. Kimseyi işten çıkarmadık. Biz hazırız, birkaç gün önceden haber verilmesi halinde misafir kabul edebiliriz. Havuz etrafında şezlongları sosyal mesafe kuralına uygun dizdik. Sahiller kapalı. Restoranlarda yemeklerin tamamını artık kendimiz vereceğiz. Daha önceden planladığımız ama yapamadığımız tadilatları bugünlerde tamamlıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARNamık Kemal KILINÇ<br>2020-04-29 08:12:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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