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Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı

DHA

Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı

<br>Burcu MUTLU / ALANYA(Antalya),(DHA) AYTEMİZ Alanyaspor'un geçen yıl 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural ölümünün 1'inci yılında unutulmadı. Diğer yandan kazadan kısa süre önce Josef Sural ve diğer futbolcuların bulunduğu minibüsün, akaryakıt istasyonunda durduğu sırada çekilen bir fotoğraf da ortaya çıktı.<br>Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'daki bir firmadan kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.<br>SÜRÜCÜ ALTINTAŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR<br>Kazada sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın 3'üncü duruşması 11 Şubat'ta Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, duruşmada Altıntaş, beraatını talep etti. Mahkeme, sanık Esat Altıntaş hakkındaki adli kontrol serbestlik şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 26 Mart'ta 4'üncü duruşmanın yapılması gerekirken dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tüm mahkemeler ileri bir tarihe ertelendi.<br>İLK KEZ YURT DIŞINDA BİR TAKIMDA OYNADI<br>Josef Sural Alanyaspor'a Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımından transfer oldu ve ilk kez ülkesi dışında bir takımda forma giydi. Alanyaspor'da 90 numaralı formayı giyen Josef'in ölümünden sonra turuncu-yeşilli takım bu formayı emekliye ayırdı.<br>SURAL'IN ADINI TAŞIYAN PARKI BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇTI<br>Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi tarafından bir park yapıldı. Cikcilli Mahallesi'nde bulunan park, geçen yıl 11 Kasım'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı.<br>ÖLÜMÜNÜN 1'İNCİ YILINDA UNUTULMADI<br>Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün 1'inci yılında Alanyaspor ve taraftarı tarafından unutulmadı. Turuncu-yeşilli takım sosyal medya hesaplarından Sural ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz futbolcumuz Josef Sural'ı, vefatının birinci yılında özlemle anıyoruz" denildi.<br>Ayrıca Sural ile birlikte Alanyaspor'da forma giymiş futbolcular da onunla ilgili paylaşımlar yaptı. Özellikle kazada onunla birlikte o aracın içinde bulunan ve kolu kırılan Isaac Sackey yaptığı paylaşımda halen o kazanın acısını yaşadığını belirtti. Sackey, "Mekanın cennet olsun Josef Sural, sonsuza kadar kalbimde kal bracho" notunu paylaştı.<br>KAZADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI<br>Diğer yandan, futbolcuların bulunduğu VIP minibüsün kazadan birkaç saat önce bir akaryakıt istasyonunda durduğu, bu sırada da bir taraftarın futbolcuları görüp, çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta futbolculardan Baiano'nun ayakta minibüsün arka kapısının önünde durduğu, hemen önünde de kaza sırasında o kapıdan fırlayıp yaşamını yitiren Josef Sural'ın oturduğu görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Eşi Denisa'nın Josef'in ölümünden sonraki ilk paylaşımı<br>Josef Sural'ın ölümüne neden olan kaza sonrası olay yeri görüntüleri<br>Josef Sural için kulüpte yapılan tören<br>Alanyaspor'un sezon başındaki forma tanıtım videosunda Josef Sural detayı<br>Sparta Prag takımının Josef için hazırladığı video<br>Josef Sural Parkı'ndan açılış görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-29 10:28:33<br>

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