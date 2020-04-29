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Yerleşik yabancılardan yorum: Başka bir ülke bunu yapmaz

DHA

Engin ANAKBurcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki yerleşik yabancılar, koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in İsveç'te tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilmesini olumlu yönde değerlendirdi. Polonya vatandaşı Anna Maria Bielecka "Dürüst olmak gerekirse ben o haberi görünce çok duygulandım. Türk vatandaşı olmasam da gerçekten gurur duydum. Başka bir ülke bunu yapmaz diye düşünüyorum" dedi. İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken'in durumundan endişelenen ailesi, sağlık...

Yerleşik yabancılardan yorum: Başka bir ülke bunu yapmaz

<br>Engin ANAKBurcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki yerleşik yabancılar, koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in İsveç'te tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilmesini olumlu yönde değerlendirdi. Polonya vatandaşı Anna Maria Bielecka "Dürüst olmak gerekirse ben o haberi görünce çok duygulandım. Türk vatandaşı olmasam da gerçekten gurur duydum. Başka bir ülke bunu yapmaz diye düşünüyorum" dedi.<br>İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken'in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak, yardım çağırdı. Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşken'in koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen evine geri gönderildi. Emrullah Gülüşken'in durumunu Twitter'da paylaşan kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in yardım çağrısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duydu. Samira Gülüşken'i arayıp, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Gülüşken ve çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut, İstanbul'dan kalkan ambulans uçakla önceki gün İsveç'ten Türkiye'ye getirildi. Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, çocukları da 14 gün karantinada tutulacak.<br>'BURADA DA KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM'<br>Türkiye'nin yaptığı bu operasyon, Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan yerleşik yabancılardan olumlu yorumlar aldı. Alanya'da 22 yıldır yerleşik yaşayan ve emlakçılık yapan İsveç vatandaşı Marie Nyman, "Her yerde korona hastaları var. İsveç'te de Türkiye'de de bu konuda iyi tedavi veriyorlar. Tabii ki herkes hangi ülkede tedavi olmak istiyorsa gidebilir. Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla tedaviyi güzel yapıyorlar. İsveç'te de aynı şeyleri yapıyorlar. Belki de kendi ülkesine giderek tedavi olmak istedi. Her gün İsveç'teki haberleri izliyorum. Orada tedavi için başka yöntem seçtiler. Bizim ülkemizde daha açık. Bakalım göreceğiz hangisi daha doğru. Burada da kendimi çok güvende hissediyorum. Türkiye'de daha sıkı tedbirler uyguluyorlar. Mesela alışveriş yapman için maske takman lazım" dedi.<br>'BAŞKA BİR ÜLKE BUNU YAPMAZ'<br>12 yıldır Alanya'da yaşayan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim görevlisi Polonya vatandaşı Anna Maria Bielecka da "Dürüst olmak gerekirse ben o haberi görünce çok duygulandım. Türk vatandaşı olmasam da gerçekten gurur duydum. Başka bir ülke bunu yapmaz diye düşünüyorum. Türkiye'de şu anda bir günde 40 bin civarında test yapılıyor. Fakat Polonya'da mesela bir günde 12 bin test yapıldı. O rakamlar çok net ve açık şekilde gerçeği gösteriyor. Maalesef Avrupa'da basın sadece vaka sayısını veriyor. Yani iyileşen, vefat eden ve test sayısını vermemekte. O yüzden insanlar Türkiye'deki durumu tam görmüyor. Tüm bilgileri alsalar Türkiye'deki durumun ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU<br>2020-04-29 10:47:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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