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Kepez’de 4’üncü kreş

İHA

Kepez Belediyesi, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla açtığı Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4'üncü şubesini Erenköy Mahallesi'ne kazandırıyor. Yapımına başlanılan kreşte 120 öğrenciye eğitim verilecek.

Kepez’de 4’üncü kreş

Kepez Belediyesi, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla açtığı Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin 4’üncü şubesini Erenköy Mahallesi’ne kazandırıyor. Yapımına başlanılan kreşte 120 öğrenciye eğitim verilecek.
Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin ana binası Teoman Paşa Mahallesi’nde hizmete açılmıştı. Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla hizmete alınan Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin yeni şubeleri geçtiğimiz yıllarda Dokuma ve Ahatlı bölgelerine kazandırılmıştı. Kreşin şube sayısını artırma sözü veren Başkan Hakan Tütüncü, Erenköy ve çevresindeki mahallelerde çalışan annelerin de okul öncesi eğitim kurumu talebini karşılıyor. Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin 4’üncü şubesi Erenköy Mahallesi’nde hizmete giriyor.

120 öğrenciye hizmet verecek
Kepez Belediyesi, Ahmet Vefik Paşa Caddesi’ndeki 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binasını, tadilatla kreşe dönüştürüyor. Kreş için mevcut binanın yanına, 60 metrekarelik yemek salonu da inşa ediliyor. Yapımına başlanılan kreşte 120 çocuğa, okul öncesi eğitim verilecek. Erenköy, Çamlıbel, Kanal, Esentepe, Barış ve bölgedeki diğer mahallelere hizmet verecek olan kreş binasında 6 sınıf, oyun odası, çok amaçlı oda bulunacak.

“Biz daha çok kadınların ve çocukların belediyesiyiz”
Başkan Hakan Tütüncü, Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi’ni, bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Kadınlara ve çocuklara değer veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Tütüncü, “Kadınlarımıza ve çocuklarımıza hizmet veren eserleri üretmekten mutlu oluyoruz. Kreşlerimiz özellikle çalışan kadınlarımız ve okul öncesi eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için önemli bir proje. 3 ayrı bölgedeki kreşlerimizde, bu dönem 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Hemşehrilerimiz, çok beğendikleri kreşlerimize yeni şubeler eklememizi talep ediyor. İmkanlarımız elverdiğince bu talebi karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Kreşimizin 4. şubesini Erenköy Mahallesi’ne kazandırıyoruz. Ahmet Vefik Paşa Caddesi’ndeki binamızı, tadilatla kreşe dönüştürüyoruz. 120 çocuğumuza, okul öncesi eğitim verecek olan kreşimiz, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştıracak. Erenköy, Çamlıbel, Kanal başta olmak üzere bölgedeki mahallelerimize okul öncesi eğitimde güzel bir tesisi kazandırmış olduk. Kreşimiz, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. İmkanlarımız el verdiğince mahallelerimize kreşimizi kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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