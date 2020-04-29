“Patara’yı gördün mü ?” uluslararası ödüllü yarışma birincisi Kaş'tan çıktı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Patara’yı gördün mü ?” uluslararası ödüllü yarışma birincisi Kaş'tan çıktı.

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020 Patara Yılı etkinliği olarak Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneğinin öncülüğünde ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışma sona erdi.

“Patara’yı gördün mü ?” uluslararası ödüllü yarışma birincisi Kaş'tan çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020 Patara Yılı etkinliği olarak Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneğinin öncülüğünde ve Kaş Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen yarışma sona erdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Patara’yı Gördün mü ?
23 Nisan’ı Patara’da nasıl kutlamak isterdin? Uluslararası ödüllü 612 yaş resim ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Patara’yı Gördün mü ? Uluslararası Resim ve Kompozisyon yarışması, resim ve kompozisyon dalında yapıldı. Yarışmada Antalya Kaş Kasaba Şehit Yusuf Polat İlkokulundan Arven Viola Ada Üstüner resim dalında birinci, Kocaeli Simya Kolejinden Zelal Gelturan kompozisyon dalında birinci oldu.
Sonuçların açıklanmasının ardından Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr.Havva İşkan Işık Resim dalında birinci olan Arven Viola Ada Üstüner’i evinde ziyaret ederek ödülünü takdim etti.
Öğrenciye hediyesini veren Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş; “ Tebrik ediyoruz yarışmada güzel bir eser kazandırdın birinci oldun bizim içinde gurur verici bir hadise bu yaşta böyle bir başarı elde etmek önünün açık olduğunun bir göstergesi Kaş olarak seninle iftihar ediyoruz.” dedi.
Birinci olan öğrenci Arven Viola Ada Üstüner’de Uluslararası yarışmada ödül kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisler, ceset bulunan kamyoneti araçların arasından iterek çıkardı
YEREL HABERLER Polisler, ceset bulunan kamyoneti araçların ...
Falezlerden düşerek ölen Olesia'nın cenazesi Kazakistan'a götürülecek
YEREL HABERLER Falezlerden düşerek ölen Olesia'nın cenazesi ...
Yerleşik yabancılardan yorum: Başka bir ülke bunu yapmaz
YEREL HABERLER Yerleşik yabancılardan yorum: Başka bir ülke bunu ...
Kepez’de 4’üncü kreş
YEREL HABERLER Kepez’de 4’üncü kreş
Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı
YEREL HABERLER Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural ...
(Görüntülü) Koronavirüs tüketiciyi güldürdü, üreticiyi üzdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tüketiciyi güldürdü, ...
(Görüntülü) Akdeniz foku, Üç Adalar'da görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akdeniz foku, Üç Adalar'da görüntülendi
Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalya turizmi, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Akdeniz foku, Üç Adalar'da görüntülendi
YEREL HABERLER Akdeniz foku, Üç Adalar'da görüntülendi
Tedavisini hastanenin üstlendiği evsiz, bakımevine yerleştirilecek
YEREL HABERLER Tedavisini hastanenin üstlendiği evsiz, bakımevine ...
Koronavirüs tüketiciyi güldürdü, üreticiyi üzdü
YEREL HABERLER Koronavirüs tüketiciyi güldürdü, üreticiyi üzdü
(Görüntülü) 'Ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika ...
Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi
YEREL HABERLER Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile ...
Antalyalı din görevlilerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na 647 Bin TL destek
YEREL HABERLER Antalyalı din görevlilerinden "Milli Dayanışma ...
Market soyan şüpheli tekneyle kaçarken yaralandı
YEREL HABERLER Market soyan şüpheli tekneyle kaçarken yaralandı
Alanya Belediyesi’nden fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden fırınlara Ramazan denetimi
Tır şoförü korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Tır şoförü korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
(Görüntülü) Yarı çıplak bağıran kişiyi polis uzaklaştırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yarı çıplak bağıran kişiyi polis ...
Yarı çıplak bağıran kişiyi polis uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Yarı çıplak bağıran kişiyi polis uzaklaştırdı
(Görüntülü) Yardım kolisi alamadığını iddia edip, yarı çıplak bağırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yardım kolisi alamadığını iddia edip, ...
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
(Görüntülü) 'UFO ama uzaylı değil'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'UFO ama uzaylı değil'
'Görüntüdeki cisim uzaylılarla ilgili olsa, etkisi koronavirüsü de geçerdi'
YEREL HABERLER 'Görüntüdeki cisim uzaylılarla ilgili olsa, etkisi ...
Nefes Kredisi başvuruları Antalya’da başladı
YEREL HABERLER Nefes Kredisi başvuruları Antalya’da başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X