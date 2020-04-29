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Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine sunulan Halk Et Mağazalarının üçüncüsü, Alanya'da 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete giriyor.

Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine sunulan Halk Et Mağazalarının üçüncüsü, Alanya’da 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete giriyor.
İlki Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde açılan Halk Et Mağazası’nın ikincisi Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlamıştı. Halk Et Satış Mağazası’nın üçüncüsü de Alanya’da açılıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET, Halk Et’in üçüncü mağazasını Alanya’ya kazandırmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Mağaza, Alanya’nın Şekerhane Mahallesi, Eczacılar Caddesi Cuma Pazarı Mevkii’nde 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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