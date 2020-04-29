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Kemer'in yürüyüş parkurlarında yollar cepte Yörüklerin göç yolları teknoloji ile kat edilecek Likya Yolu’nda kimse kaybolmayacak

İHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2013 yılında dönemin Kemer Kaymakamı önderliğinde düzenlenen ve Yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılırken yerli ve yabancı turistler için parkur haline getirilen patikalarda teknoloji devreye sokuldu. Kemer Belediyesi ve KETAV'ın ortak çalışmalarıyla artık teknoloji kullanılarak kat edilecek ve kaybolma riski ortadan kalkacak yürüyüş yolları haline geldi.

Kemer'in yürüyüş parkurlarında yollar cepte Yörüklerin göç yolları teknoloji ile kat edilecek Likya Yolu’nda kimse kaybolmayacak

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2013 yılında dönemin Kemer Kaymakamı önderliğinde düzenlenen ve Yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılırken yerli ve yabancı turistler için parkur haline getirilen patikalarda teknoloji devreye sokuldu. Kemer Belediyesi ve KETAV’ın ortak çalışmalarıyla artık teknoloji kullanılarak kat edilecek ve kaybolma riski ortadan kalkacak yürüyüş yolları haline geldi.
Dünyaca ünlü Likya Yolu’nun da 100 kilometrelik alanın bulunduğu ve birçok yerli ve yabancı turistin yürümek için ziyaret ettiği Kemer’de, 2013 yılında dönemin Kemer Kaymakamı Bayramali Köse önderliğinde bölgede Likya yolunun dışında eskiden yörükler tarafından göç yolu olarak kullanılan patikalardan oluşturulan 23 adet 200 km’nin üzerinde yürüyüş parkurları turizme kazandırılmıştı. O dönemden sonra proje Türkiye genelinde birçok bölgeye örnek olmuş ve aynı zamanda bölgede yürüyüş turizminin gelişmesine de katkı sağlamıştı.

Kemer yürüyüş parkurlarına yeni teknolojik alt yapı
Gelişen teknoloji ile artık akıllı telefon uygulamaları doğa sporları meraklılarına birçok kolaylıklar sunuyor. Bu bağlamda Kemer Belediyesi tarafından Kemer Yürüyüş Parkurlarına bu yeni teknolojik alt yapı kazandırılarak, QR kod uygulaması ile istenilen rotanın GPS kaydını akıllı telefon ya da GPS cihazına indirilmek kaydı ile parkurların başlangıç noktalarını bulma ve güzergah üzerinde kolaylıkla GPS izlerini takip ederek güvenli bir şekilde yürümelerine imkan sağlıyor. Hazırlanan yeni Kemer Yürüyüş Parkurları harita broşür çalışması sayesinde Kemer’de yürüyüşler artık daha kolay ve daha güvenli hale getirildi.
Doğa severlerin hemen Kemer kent merkezinin yanı başından başlayan parkurlarla eşsiz Akdeniz manzaraları eşliğinde yürüyüş imkanı sunan parkurlarda yılın her mevsim yürüyüş yapmak mümkün. Kemer deniz seviyesinden başlayıp Beydağlarının karlı zirvesine kadar uzanan parkurlar Batı Antalya’nın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.

"Kemer doğa odaklı turizmde ön planda olacak"
Kemer Belediyesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Kemer olarak Turizm yarın başlayacak gibi çalışmalarımızı hızla ve umutla devam ettiriyoruz. Yetkililer tarafından ülkemizin bayram sonu itibari ile normalleşeceği ve turizm faaliyetlerinin de açılacağı öngörülüyor. Artık Turizm de daha çok doğa odaklı tatilin tercih edileceğini düşünüyoruz ve bu bağlamda Kemer diğer turizm destinasyonlarından bir adım öne çıkıyor.
Kemer eşsiz doğasının yanında doğa aktiviteleri için birçok altyapıya da sahip, bölgemizden geçen tarihi Likya yolu, Kemer Beydağları Yürüyüş Parkurları ile Kemer Bisiklet Rotaları spor ve doğa tutkunları için eşsiz aktivite alanları sunuyor. Akdeniz’in mavi koyları ve yeşilin her tonuna sahip Beydağları içerisindeki Kemer, doğada tatilin tek adresi olacaktır” dedi.

Kitlesel turizmden eko turizme geçiş
Kemer Yürüyüş Parkurları ve Bisiklet Rotaları Proje Koordinatörü Ömer Nizam çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde daha çok doğada olmak istediğimiz günleri yaşıyoruz hep birlikte. Turizme, bu yıl itibari ile kitlesel turizmden Eko Turizme yani sürdürülebilir turizme doğru büyük bir eksen kayması göreceğiz. Turizmin bu çeşidine birçok turizm bölgesi hazır değil ya da böyle bir alt yapıları da yok. Kemer olarak Eko Turizm faaliyetleri için Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu’nun destekleri ile yeni projeler geliştirirken, mevcut projelerinde teknolojik güncelleme çalışmalarını tamamladık. Kemer Yürüyüş Parkurları ile Kemer Bölgesinde bulunan Likya yolu rotalarının QR kod uygulaması ile birlikte GPS kayıtlarının kolaylıkla indirebilmesi ve güvenli bir şekilde yürüyüşlerin yapılabilmesi amacıyla yeni bir harita broşür çalışması hazırladık. Bu yaz tüm doğaseverleri Kemer’i ve Beydağlarını keşfetmeye bekliyoruz” dedi.

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