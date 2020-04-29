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“Gebeler doktor gözetiminde oruç tutmalı” Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş: “Hamilelikte oruç tutmak isteyen anne adaylarının alınan gıdalarının hem kendi hem de bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanması gerekir"

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen anne ve anne adaylarına önerilerde bulundu. Gebelerin açlığa dayanma oranlarının normal insana göre daha az olduğuna vurgu yapan Güldaş, özellikle doktor gözetiminde oruç tutulması gerektiğine dikkat çekti.

“Gebeler doktor gözetiminde oruç tutmalı” Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş: “Hamilelikte oruç tutmak isteyen anne adaylarının alınan gıdalarının hem kendi hem de bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanması gerekir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen anne ve anne adaylarına önerilerde bulundu. Gebelerin açlığa dayanma oranlarının normal insana göre daha az olduğuna vurgu yapan Güldaş, özellikle doktor gözetiminde oruç tutulması gerektiğine dikkat çekti.
OFM Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş, “Gebeliğin ilk 3 ayda genelde bulantı ve kusma olması nedeniyle anne adayı yeterince beslenemez. Ayrıca bu dönemde annenin oruç tutmasıyla birlikte özellikle sıvı yetersizliği, hipoglisemi ve ona bağlı bayılma veya halsizlik çok daha belirginleşir. 3. ve 5.aylar arasında daha rahat hamilelik yaşanması nedeniyle oruç için en uygun hamilelik ayları bu dönemdir. Son aylar bebeğin hızlı büyüdüğü ve kilo aldığı dönemlerdir. Uzun süren açlıklar hem bebeğin az kilo almasına, hem şeker düşmesine, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak bebekte sıkıntı oluşmasına neden olabilir. Bu dönemde özellikle dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Doktor gözetiminde oruç tutun”
Ramazan ayında oruç tutmak isteyen anne ve anne adaylarının, doktor önerileri doğrultusunda oruç tutması gerektiğini söyleyen Güldaş, “Oruç tutma kararını verirken gebeliğin evresi, gebenin kendini nasıl hissettiği ve Ramazan ayının yılın hangi dönemine denk geldiği gibi durumları değerlendirmek gerekiyor. Bazı anneler, doktorlarının önerileri doğrultusunda oruç tutmaya uygun bir sağlık durumuna sahip olmaları halinde, iftardan sahura kadarki süreçte kendi sağlığı ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini karşılamak şartıyla oruç tutabilirler. Fakat özellikle gebelik öncesi kilosu normalin altında olan annelerde, riskli gebeliklerde, prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme ihtimali bulunan annelerde oruç tutmak oldukça riskli olabilir. Bu süreçte Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile görüşerek, olabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi ve öneri almak bu süreçte büyük önem taşır” diye konuştu.
Metin Güldaş, oruç tutan anne ve anne adaylarına şu önerilerde bulundu:
“Oruç tutan annelerde anne ve bebeğe ilişkin sağlık kontrolleri diğer gebelere oranla daha sık yapılmalıdır ve hem anne hem de bebek sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Bebeğin büyümesi, gelişmesi, ağırlık kazanımı gibi konular çok daha yakından takip edilmelidir. Oruç tutuyorsanız susuzluk, özellikle de Ramazan sıcak yaz günlerine denk geliyorsa, dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Vücutta sıvı kaybı (dehidrasyon) gebelik döneminde ciddi problemlere yol açabilen bir durumdur. Susadığını hissetmek veya koyu renkli idrar sahibi olmak, sıvı kaybının erken belirtileri olabilir. Taze meyve ve sebzeler, çorbalar ve gibi yüksek su içeriğine sahip yiyecekler susuzluğu önlemede yardımcı olabilir. Sahurda çok fazla tuzlu yiyecek tüketmekten kaçının, baharatlı yiyeceklerden, kola, çay ve kafein içeren içeceklerden uzak durun. Doktorunuzun size önerdiği multivitamin ve mineralleri aldığınızdan, Ramazan ayı boyunca dengeli bir diyet yaptığınızdan ve böylece bebeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri aldığınızdan emin olun. Ayrıca kepekli makarna, kepekli ekmek, yulaf ve kepek bazlı tahıllar, fasulye ve tuzsuz fındık gibi glisemik indeksi düşük (yavaş yavaş enerji veren) yiyecekleri yemeye çalışın.”
Mide yanması ve reflü gibi sorunlarda artış yaşanması sonucunda, oruç tutmanın ertelenmesi gerektiğini kaydeden Güldaş, “Mide sorunlarının önlenebilmesi için iftarda hafif içerikli yiyeceklerin tercih edilmesi, öğüne çorba ile başlanması, iftar ana öğününün birkaç parçaya bölünmesi gibi yöntemler tercih edilebilir. Bazı gebelerde zaman zaman görülen tansiyon düşüklüğü, göz kararması, baş dönmesi gibi durumlar oruç tutma döneminde daha sık gözlenebilir. Bu nedenle Ramazan döneminde mümkün olduğunca yalnız kalmamaya çalışın. Ramazan ayında oruç tutarken kendinizi iyi hissetmiyorsanız, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, baş dönmesi gibi şikayetleriniz oluyor ise mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla temasa geçmeniz ve oruç tutmayı bırakmayı düşünmeniz önemlidir. Gün içinde alınması gereken kalori ihtiyacını iftar ve sahur arasında dağıtın. İftarda hafif gıdalar alın, sindirimi zor yemeklerden uzak durun, iftarın sonrasında bir veya iki öğün daha yemek yiyin ve sahur yapmayı ihmal etmeyin” dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Metin Güldaş, oruç tutulduğunda bebek hareketlerinde azalma hissedildiği durumda mutlaka doktora gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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