Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çevre yolundan Eski Hisar istikametine seyir halindeki Nedim E.’nin kullandığı 07 LY 943 plakalı otomobile, Barış Can B.’nin kullandığı 07 LGM 69 plakalı ticari aracın çarpması sonucunda meydana geldi.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha E., başından yaralandı. Zeliha Erdem, 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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