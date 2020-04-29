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Havlusunu serip, terasta güneşlendi

DHA

Havlusunu serip, terasta güneşlendi

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen üniversite öğrencisi Aybüke Çürükkuyu, apartmanın terasında plaj havlusunun üzerine uzanıp, güneşlendi. Çürükkuyu, virüsten korunmak için sokağa çıkmayıp, güneşlenmek için terasa çıktığını söyledi.<br>Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillere girişin yasaklanmasının ardından halk, güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturduğu apartmanın terasına çıkan üniversiteli Aybüke Çürükkuyu, bikinisini, şortunu giyip, deniz havlusu üzerinde güneşlendi.<br>Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğunu beliren Aybüke Çürükkuyu, koronavirüs önlemleri kapsamında hem kendisini hem de yakınlarını tehlikeye atmamak için sokağa çıkmadığını söyledi. Ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan Çürükkuyu, "Antalya'da hava o kadar güzel ki insanın evde oturası gelmiyor. Ben de çözüm olarak sahile gitmek yerine evin terasına çıkmayı tercih ettim. Sahillerin kapalı olması beni kötü hissettiriyor. Denize gitmek istiyorum, sahil kenarında yürümeyi özledim. Hem kendi sağlığım hem de çevremdekilerin sağlığı için sokağa çıkmak da istemiyorum. Kendimi terasta avutuyorum. Bazen sokağa çıkma yasağına takılan 65 yaş üstü komşularımız da buraya çıkıyor, hep birlikte güneşin keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-04-29 16:16:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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