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Antalya'da Covid 19 mücadelede toplamda 6 ayrı plazma bağışı gerçekleşti Antalya’da virüsü yenen 5 hasta, 6 hastaya da umut oldu, iyileşen doktor ikinci plazma bağışını yaptı Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop: "Bu zamana kadar 5 kişiden toplamda 6 bağış gerçekleşti. Aralarından bir tane hekim arkadaşımız 2’nci bağışını gerçekleştirdi" “Bizim 6 bağışımız da kullanıldı. Kepez Devlet Hastanesi’nde, Isparta Şehir Hastanesi’nde de kullanıldı. Şehir dışına gönderdiğimiz de oldu” “15 Mart’tan sonra kan bağışlarında yüzde 80 civarında azalma oldu”

İHA

Antalya'da Covid 19 mücadelede toplamda 6 ayrı plazma bağışı gerçekleşti Antalya’da virüsü yenen 5 hasta, 6 hastaya da umut oldu, iyileşen doktor ikinci plazma bağışını yaptı Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop: "Bu zamana kadar 5 kişiden toplamda 6 bağış gerçekleşti. Aralarından bir tane hekim arkadaşımız 2’nci bağışını gerçekleştirdi" “Bizim 6 bağışımız da kullanıldı. Kepez Devlet Hastanesi’nde, Isparta Şehir Hastanesi’nde de kullanıldı. Şehir dışına gönderdiğimiz de oldu” “15 Mart’tan sonra kan bağışlarında yüzde 80 civarında azalma oldu”

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, Antalya’da korona virüsü yenen 5 hastanın, İmmün Plazma bağışında bulunarak başka hastalara da umut olduğunu söyledi. Ertop, bir doktorun 2’nci bağışında bulunmasıyla, toplamda 6 plazma bağışının yapıldığını aktardı.
Dr. Tufan Ertop, yeni tip korona virüsünden sonra (covid19) kan bağışında yaşanan süreç ve İmmün Plazma bağışı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Korona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi, Batı Akdeniz’de de kan bağışında azalmalar yaşandığını ifade eden Ertop, 15 Mart’tan sonra bağışlarda yüzde 80 civarında azalma olduğunu belirtti.

“Stoklardan kullanıyoruz”
Kızılay olarak stok sistemiyle çalıştıklarını kaydeden Ertop, “Stoklarda sürekli eksiği tamamlamaya çalıştık. Bu dönemde insanların hastaneye gidişi azalmasıyla ve cerrahi operasyonların ötelenmesiyle ihtiyaç bir miktar azaldı. Lakin alınan günlük kan miktarı talep edilen kan miktarını karşılamaktan uzaktı. Dolayısıyla stoklardan kullanmaya başladık. Stoklarımızda iyice azaldı, stoklarda da ciddi sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Kan ihtiyacı olanları yok sayamayız”
Korona virüs sürecinde, vatandaşların evlerinde kalmalarının doğru bir karar olduğunun altını çizen Tufan Ertop, şu ifadeleri kullandı:
“İlla ki dışarıya çıkan vatandaşlarımız oluyor. Dışarıya çıktıklarında yaklaşık 20 dakikalarını ayırıp, kan bağış noktalarına gelecek olurlarsa iyi olur. Hiçbir şekilde çıkmayan insanlarımız da zaruri sebep olarak kabul edip bağışa gelebilirler. Bütün dünya gündem covide endekslendi ama unutulan bir nokta var. Donör içinde kan ihtiyacı halen devam ediyor. Sadece covid hastaları değil yeni doğanlarımız var, sezeryanlarımız var, acil ameliyatlar var, sürekli kan alma ihtiyacı olan talasemi hastaları var. Kronik kan hastalığı olanlar, kanserler ve kemoterapi alanlar var. O kadar çok hasta grubu var ki, ne olursa olsun bu kana ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla Covide endekslenirken bu hasta grubunu yok sayamayız, kaderine terk edemeyiz. Bu dönem de de onların ihtiyaçlarını görmemiz lazım”

“Riskleri minimum düzeye indiriyoruz”
Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, Kızılay’da oluşturulan hijyenik koşullarda kan vereceğini vurgulayan Ertop, Kızılay olarak riskleri minimum düzeye indirecek şekilde hareket ettiklerini kaydetti. Ertop, Kızılay’da korona virüse karşı alınan önlemleri ise şu şekilde anlattı:
“Kan bağış alanına gelen her kişinin ateş ölçümü yapılıyor. Mutlaka maske takılıyor, el hijyeni için dezenfektan kullandırılıyor ve bağış alanına alınıyor. Bağış alanında da sosyal mesafeyi koruyoruz. Tüm cihazlarımız sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıyeten tüm çalışanlarımız kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanıyor”
Vatandaşların kan bağışına duyarlı olduğunu dile getiren Dr. Tufan Ertop, “Fakat gündem yoğun olunca insanlar unuttular. Bizim hatırlatmamız da önemli. Biz vatandaşlarımıza attığımız mesajların sayısını sıklaştırdık, mesaj içeriklerini değiştirdik. Buna vatandaşlardan olumlu dönüşler oluyor ancak henüz yeterli seviyede değil” diye konuştu.

“6 plazma bağışımız gerçekleşti”
Korona virüs tanısı konulup, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan İmmün Plazma bağışı hakkında da bilgiler veren Ertop, “Bu zamana kadar 5 kişiden toplamda 6 bağış gerçekleşti. Aralarından bir tane hekim arkadaşımız 2’nci bağışını gerçekleştirdi. Bizim covidli vaka oranımız, diğer ülkelere nazaran oldukça az. Bizim 6 bağışımız da kullanıldı. Kepez Devlet Hastanesi’nde, Isparta Şehir Hastanesi’nde de kullanıldı. Şehir dışına gönderdiğimiz de oldu. Hava yolu durduğu için kara yoluyla uzak mesafelere göndermemiz mümkün değil. İhtiyaç oldukça yakın mesafelere göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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