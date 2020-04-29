Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle Çakış Mahallesi’ndeki evine giden Abdil Arslan (49), Belkıs Kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 UB 134 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kaskı bulunmayan Abdil Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'in cenazesi Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.