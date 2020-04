Antalya'da temizlik işçileri için özel 1 Mayıs kutlaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dolayısıyla korona virüse karşı cadde ve sokakları dezenfekte eden, kentin atıklarını toplayıp yollarını süpüren temizlik işçilerini ziyaret etti ve işçilere “Salgının başından beri en muntazam şekilde çalıştınız, çalıştık. Bu koşullarda yaşadığımız 1 Mayıs, her birimizin tek tek, ‘İşte bu benim bayramım. Bunu hak ettim’ diyebileceği bir bayramdır” diye seslendi.

Başkan Uysal, sokağa çıkma kısıtlamaları altında kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, Antalya’nın kalbi Muratpaşa’yı sokak sokak ilaçlayan, caddelerini, pazarlarını dezenfekte eden ve yollarını süpürüp nokta nokta kentin atıklarını toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını işyerlerinde ziyaret etti.

İşçiler, Ümit Uysal’ın ziyareti dolayısıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek şantiyede bir araya geldi. Başkan Uysal, burada işçilere yaptığı konuşmada, uzun yıllar unutulmayacak bir dönem yaşandığını söyledi. Pandemi sürecini Muratpaşa Belediyesi ve çalışanları açısından “Çalışmalarımız ve emeğimizle, topluma, şehrimize verdiğimiz, çocuklarımıza, ülkemize, insanlarımıza verdiğimiz hizmetle gurur duyabileceğimiz bir dönem” sözleriyle değerlendiren Başkan Uysal, “Salgının başından beri en muntazam şekilde çalıştınız, çalıştık. Bu koşullarda yaşadığımız 1 Mayıs, her birimizin tek tek, ‘İşte bu benim bayramım. Bunu hak ettim’ diyebileceği bir bayramdır. Her birinizin bayramı kutlu olsun. Sizin emeğine emek veren, emeğinize katkı veren ailenizin, çocuklarınızın, herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.



"Muratpaşa ailesinde korona yok"

Başkan Uysal, ayrıca Muratpaşa Belediyesi olarak Türkiye’de ilk vakanın doğrulandığı 11 Mart’tan bugüne hep sahada olduklarını, bir yandan cadde, sokak ve diğer kamusal alanları dezenfekte ederken diğer yanda kapı kapı maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini, evde bakım, sıcak yemek gibi bir çok soysal hizmeti ilçe sakinlerine ulaştırdıklarını söyledi. Tüm bunları yaparken 3 bin kişilik Muratpaşa Belediyesi ailesinde hastalık görülmediğini belirten Başkan Uysal, “Bu nedenle, ’kişisel korunma’ kavramına dikkat edip topluma da örnek olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Önümüzde bir süreç daha var. Bu süreçte de aynı dikkati ve özeni göstermemiz lazım. Kendimizi koruyabilirsek emeğimizi, şehrimizi, toplumuzu da koruyabiliriz” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından işçilere kırmızı karanfil verirken akşam evlerinde kuracakları iftar sofrası için paket tatlı ikram etti.

