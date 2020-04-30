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Kumluca MYO öğrencilerinden engelli vatandaşa akülü araba

İHA

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO) İşletme Yönetimi programı son sınıf öğrencileri, engelli bireylerin fark edilmesi amacıyla örnek bir davranışa imza attı.

Kumluca MYO öğrencilerinden engelli vatandaşa akülü araba

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO) İşletme Yönetimi programı son sınıf öğrencileri, engelli bireylerin fark edilmesi amacıyla örnek bir davranışa imza attı.
İşletme Yönetimi Programı son sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Özer Coşman öncülüğünde uygulama dersi çerçevesinde kendi el emekleri ile hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri okulda arkadaşlarının beğenisine sunarak buradan elde edilen gelirin tamamını Kumluca’da ihtiyaç sahibi engelli bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye almak için kullandı.
İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özer Coşman, “Yaptığımız akülü tekerlekli sandalye bağışından dolayı engelli vatandaşımızın mutluluğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Yardımlaşma ve birbirimize destek olmaya ihtiyaç duyduğumuz bu aylarda düşünceli ve hassasiyet gösteren tüm öğrencilerimle bir kez daha gurur duydum. Aldıkları eğitim bir yana, iyilik kelimesinin içini her şekilde doldurmaya çalışan bu gençler daha şimdiden hayat adına eşsiz tecrübeler kazandılar. Artık daha iyi biliyorlar ki dayanışma ve iyilik paylaşıldıkça artar, engeller azalır” diye konuştu.
Adı açıklanmayan engelli vatandaş akülü tekerlekli sandalyesini teslim alırken duygusal anlar yaşayarak, “Ben başta olmak üzere tüm engelli bireylerin en sağlam yerleri yürekleridir. Bugün yapılan bu bağış ile benim yüreğime ışık tutup can katan Coşman’a ve tüm öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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