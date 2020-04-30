Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü (2)

<br>'GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKÇE GÜLDÜM'<br>Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden katıldığı canlı yayında tabureden düştüğü anları anlattı. Yayına 5 dakika kala eve girdiğini ve apar topar telefon ile kulaklığını ayarladığını belirten Ezgü, "Canlı yayın devam ederken tabureye oturduğumu unutmuşum. Arkalıksız tabi ve yayın sırasında arkaya dayandım ki birden kadrajdan çıktım. Tabi çok komik bir şey, o sırada çok ciddi bir şey konuşuyorduk. Sağlık, doktorların özverisi, uymamız gereken konular konuşulurken, birdenbire böyle düşünce inanılmaz komik bir durum oldu. Duygu bir taraftan ben bir taraftan güldük, tutamadık kendimizi. Gece boyunca da güldüm, sabah kalktım yine gülüyorum. Görüntüleri izledikçe çok komikti. Sabah uyandım yine gülüyorum ve hanım, beni 'Çocuk uyanacak' diye yataktan kovdu. Bunu gören arkadaşlar 'Ya Sümer şu sıkıntılı günlerimizde vallahi o kadar güldürdün ki bizi, içimiz rahatladı' diyorlar. Hakikaten çok bunaldık bugünlerde. 16 Mart'tan beri evde kapalıyız. Sanat akademimiz var, kapattık. Onu yaşatmak zorundayız, stresler var. Dolayısıyla bu olay bize şifa gibi geldi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-30 13:53:38<br>

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